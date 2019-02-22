Гражданин Таджикистана Саидшо Гафуров скончался 19 февраля в Мекке во время совершения хаджа умра.

«Саидшо Гафуров из города Вахдат погиб в результате инфаркта в Мекке. По согласию родственников, он будет похоронен на священной земле», - сосообщил «АП» пресс-секретарь Комитета религии, упорядочения традиций и обрядов Таджикистана Афшин Муким.

Он отметил, что Гафурова во время совершения малого хаджа сопровождали его супруга и сын.

Напомним, в сентябре прошлого года 22-летняя паломница из Таджикистана выбросилась с 13 этажа гостиницы около мечети Харам в городе Мекка. Мохира Мансурова поехала совершать малый Хадж (Умра) вместе с мужем, братом и невесткой. Её родители признались, что у Мохиры было психическое заболевание, но дочь очень хотела совершить хадж и они не смогли ей отказать.

Родители Мохиры тогда нотариально заверили документ, в котором отметили, что они никого не винят в смерти дочери и дали согласие, чтобы она была похоронена на святой земле в Саудовской Аравии.

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