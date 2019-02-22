У Шахбола Мирзоева - военнослужащего одной из воинских частей погранвойск ГКНБ, который был покалечен в марте 2014, есть возможность полностью встать на ноги. Но у него нет на это денег.
Гарантию по восстановлению Шахболу Мирзоеву дали врачи в Израиле, в Индии и в России. Полное его лечение может обойтись в сумму до $40 тысяч.
«Но, из-за отсутствия средств мы не смогли посетить ни одну из клиник этих стран. Хотя все они говорят, что при надлежащем лечении я вновь смогу ходить», - рассказал в интервью «АП» Мирзоев.
По его словам, на сегодняшний день он чувствует 90% своих ног.
- Впервые я почувствовал ноги в 2016 году, тогда было около 10%. Сейчас чувствительность увеличивается, - говорит Шахбол.
В мае 2015 года военный суд Душанбинского гарнизона обязал погранвойска выплатить Шахболу Мирзоеву 97 тысяч 265 сомони в качестве компенсации за нанесенный материальный вред и 20 тыс. сомони в качестве компенсации за моральный вред.
Но военная коллегия Верховного суда полностью отменила решение военного суда гарнизона Душанбе и направила гражданское дело на новое рассмотрение. Во втором решении военный душанбинский суд обязал Управление погранвойск ГКНБ оплатить материальный ущерб в размере 36 тыс. сомони и моральный вред – в размере 4 тыс. сомони.
Управление деньги выплатило.
«В течение прошедших четырех лет никто с управления пограничных войск не звонил мне и не навещал. Как будто ничего и не было», - говорит Шахбол.
В настоящее время Шахбол Мирзоев проходит лечение в областной больнице Согда. Ему бесплатно выделяют палату, он проходит некоторое физлечение, а также ему бесплатно выдаются некоторые препараты.
«Но, сами врачи признают, что для полного выздоровления мне необходимо выезжать на лечение в зарубежные страны. Кроме ног, мне необходимо вылечить легкие, которые отекли из-за того, что я не передвигаюсь», - отметил Шахбол Мирзоев.
…Шахбол служил в районе Рудаки. В марте 2014 года его покалечил сослуживец, фельдшер Усмонали Гайратова. Позже его приговорили к 9 годам лишения свободы, но после амнистий ему осталось сидеть три.
Шахбол – один из немногих молодых людей в Таджикистане, который пошел служить по собственному желанию.
Родителям Шахбола пришлось продать своё имущество – дом и автомашину, чтобы оплатить расходы, связанные с его лечением в Московской области.
Контактные номера Шахбола и его отца: (92) 822 67 77; (90) 883 07 73.
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Кулли ахбор
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Гость1
Если его покалечили в армии, то вся реабилитация и лечение полностью на Минобороны. Это по Закону
ShaITan1
pust' generaly skinutsa, oni bol'she soberut
а куда отправлять деньги?