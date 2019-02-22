В пятницу, 22 февраля, компания Tcell и Федерация футбола Таджикистана подписали соглашение о партнерстве, в соответствии с которым одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны – Tcell стала титульным спонсором Футбольной лиги Таджикистана.
Соглашение было подписано Генеральным Директором компании Tcell Озодхоном Давлатшоевым и вице-президентом Федерации футбола Таджикистана Алишером Уруновым в присутствии представителей СМИ.
Подписав партнерское соглашение с Федерацией футбола Таджикистана, компания Tcell продолжает свою стратегию поддержки молодежных и спортивных проектов в рамках социальной ответственности компании в 2019 году.
Компания Tcell стала титульным спонсором Футбольной лиги Таджикистана. В этом году под эгидой ФЛТ пройдет чемпионат Таджикистана среди команд высшей лиги. За победу в чемпионате будут бороться восемь клубов из Душанбе, Худжанда, Истаравшана, Турсунзаде, Бохтара, Рудаки и Джалолиддина Балхи. По итогам сезона чемпион страны получит право представлять Таджикистан в Лиге чемпионов АФК-2020 – главном клубном турнире Азии.
При поддержке компании Tcell в этом году также пройдет чемпионат Таджикистана по футболу среди юношей до 14 лет. Детский чемпионат по дворовому футболу «Футбол ба назди шумо меояд» в 2019 году пройдет уже по традиции при поддержке компании Tcell.
Поддерживая такие и подобные спортивные проекты для молодежи, Tcell проявляет заботу о подрастающем поколении – ведь именно в детстве и юношестве закладываются основы восприятия здорового образа жизни, правильные ориентиры для развития в дальнейшей жизни каждого человека.
«Мы, как сильный и стабильный бренд на рынке Таджикистана, должны вносить свой вклад в развитие общества. Поддерживая спортивные мероприятия, особенно такого высокого и профессионального уровня, мы стремимся донести до людей, особенно до молодого поколения всю важность и значимость здорового образа жизни. Мы гордимся стратегическим партнерством с Федерацией Футбола Таджикистана, и верим, что совместными усилиями нам удастся вывести таджикский футбол на качественно новый уровень», - говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.
В 2018 году, Tcell также поддерживал проект Лиги детского дворового футбола «Tcell - Футбол ба назди шумо меояд». В прошлом году Лига стала действительно ярким событием: футбол действительно пришел во все области и районы Таджикистана. Tcell и Федерация футбола Таджикистана дали возможность совсем юным футболистам – от 6 до 12 лет, по всей стране, соревноваться в чемпионатах по дворовому футболу. Более 17 000 мальчишек и девчонок сыграли 14 072 футбольных матча в Душанбе, РРП, Согде, Хатлоне и ГБАО. Самые лучшие игроки получили шанс попасть в команды к тренерам детско-юношеских футбольных школ и продолжить свою спортивную карьеру.
Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
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