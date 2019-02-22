Таджикские автоперевозчики вынуждены пойти на дополнительные расходы, чтобы доставлять экспортируемую из республики продукцию в ближневосточные страны в обход Туркменистана.

Туркменистан уже почти три недели не разрешает транзит через свою территорию поставляемых в Таджикистан или же экспортируемых из страны грузов.

С двух сторон туркменской границы ожидают получения разрешения на проезд через туркменскую территорию более 40 машин таджикских грузоперевозчиков.

Также десятки грузовиков ранее задержались внутри Туркменистана, однако на днях им дали «добро» на выезд с территории этой страны.

В Минтрансе сообщили «АП», что в целом на туркменской территории были 12 грузовиков, и все они отпущены.

Руководитель одной из компаний по перевозке грузов сказал «АП», что находившимся почти две недели в Туркменистане водителям пришлось продлить срок своего пребывания.

«За это водители, естественно, платили дополнительные средства, не говоря уже о других расходах, на которых они были вынуждены пойти, - сказал он. - В любом случае, мы намерены обратиться в посольство Туркменистана, чтобы выяснить, за что мы платим».

Глава другого предприятия по перевозкам грузов отметил, что они вынуждены теперь доставлять грузы до Турции и других стран Ближнего Востока в обход Туркменистана, через Закавказье, объезжая Каспийское море посредством территорий Казахстана и России.

По его словам, водители грузовиков с хлопком, которое должны были доставить в Турцию, ожидали на узбекско-туркменской границе более двух недель разрешения на проезд.

«Но разрешение так и не получили, и мы направили их к северу, чтобы добраться до Турции через Грузию. Это, конечно, большие дополнительные расходы, так как протяженность дороги увеличивается на сотни километров, и, соответственно, растет время доставки грузов. Но что делать, туркмены не пропускают, и другого выхода у нас нет», - сказал он.

Не пропускаются также таджикские вагоны по железнодорожным путям Туркменистана. Таких вагонов с грузами, по данным «Таджикских железных дорог», накопилось на туркменской границе более 100 единиц.

Вагоны стоят с различными грузами, которые получатели ожидают уже больше двух десятков дней: нефтепродукты, продовольственные товары, сельхозпродукцию, стройматериалы и различное оборудование и технику.

Также в этих вагонах находятся грузы, предназначенные для Таджикской алюминиевой компании: кокс и оборотный криолит.

Карта возможных маршрутов в обход территории Туркменистана Фото Asia-Plus

Туркменистан хранит молчание

Транспортное ведомство Таджикистана до сих пор не может добиться разъяснения ситуации от туркменской стороны посредством внешнеполитических ведомств.

Таджикские дипломаты еще в начале февраля обратились к своим туркменским коллегам за выяснением причин такого отношения, однако, как сообщили «АП» в Минтрансе, ответа до настоящего момента не получено.

Также причины запрета на проезд не объясняют таджикским водителям туркменские таможенники. Однако источники некоторых грузоперевозчиков в Туркменистане сказали им, что, якобы, запрет связан с откладыванием Таджикистаном строительства железной дороги, которая должна была связать две страны посредством территории Афганистана.

Договоренность относительно прокладки этой дороги главы трех стран достигли в 2013 году, когда отношения между Таджикистана и Узбекистаном были не самые лучшие и таджикские поезда периодически задерживались на узбекской территории.

Туркменская сторона еще в 2016 году завершила строительство своей части этой дороги и приступила к прокладке части афганского участка. Однако строительство таджикского участка откладывалось в связи с отсутствием финансовых ресурсов.

В сентябре прошлого года, когда таджикские грузы как и сейчас не пропускались через территории Туркменистана, посол Таджикистана в Узбекистане Содик Ашурбойзода в интервью российскому изданию «Коммерсант» сказал, что улучшение отношений с Узбекистаном заставило Душанбе «отложить до лучших времен» идею железной дороги из Туркменистана до Таджикистана через север Афганистана.

После этого последовало заявление МИД Туркменистана, в котором выражалось «удивление» заявлением таджикского дипломата.

Позже, в ноябре прошлого года, власти Таджикистана заявили, что заинтересованы в продвижении регионального проекта строительства железной дороги «Туркменистан-Афганистан-Таджикистан».

«Необходимо в самое ближайшее время выйти на консолидированное решение по этому вопросу. Сказанное касается и дополнительного проекта строительства железной дороги по короткому маршруту «Бешкент – Калдор – Исломпанджа - Келиф», протяженностью 160 километров. Реализация указанного проекта даёт возможность привести в движение огромный объём грузопассажироперевозок по южному региону», - сказал Шукурджон Зухуров 3 ноября на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Он отметил, что соответствующим таджикским ведомствам поручается продолжить проработку реализации этого проекта.

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