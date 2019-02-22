Родственники двадцатисемилетнего Алиджона Ашурова утверждают, что их сына незаконно задержали, пытали и содержат в «нечеловеческих условиях».

Делалось все это, по их словам, чтобы Алиджон дал показания против себя и «признался» в терроризме, наемничестве и организации преступного сообщества.

Злополучный звонок

27-летний парикмахер из района Рудаки Алиджон Ашуров ежегодно выезжает на заработки в Россию.

«Мой сын Алиджон вот уже пять лет периодически выезжает на заработки в Россию, - приводит слова его отца Нурулло Кодирова ОО «Независимый центр по защите прав человека». - В начале прошлого года он в очередной раз поехал в Петербург. В конце года к нему уехала и его молодая жена с новорожденным ребенком. 29 декабря 2018года он по телефону неожиданно сообщил, что с семьей возвращается на родину. Я поехал его встречать. Ночью 30-го декабря, по прилету Алиджона и его семью увезли сотрудники УБОП МВД».

По словам Кодирова, никто не сообщил о причинах задержания.

«До 3 января Алиджон содержался в здании УБОП, после его перевели в ИВС, и только 16 января он был переведен в следственный изолятор. У моей супруги больное сердце, мы все скрывали факт задержания Алиджона, и только после того, как его перевели в СИЗО, мы сообщили ей о произошедшем», - говорит он.

Отец Алиджона говорит, что его сына подозревают в причастности к терроризму и намерении выезда в Сирию.

«Якобы, 28 декабря Алиджону позвонил незнакомый из Таджикистана и предложил выехать в Сирию, Алиджон, в свою очередь, ответил отказом. На следующий день в парикмахерскую в Санкт-Петербурге, где работал Алиджон, пришли сотрудники ФСБ России, провели обыски по месту работы и жительства. После допроса объявили, что по требованию МВД Таджикистана он выдворяется с семьей из России», - говорит Кодиров.

Он уточнил, что коллеги купили Алиджону и его семье билеты до Душанбе, и сотрудники ФСБ сопроводили их до самолета.

«Но я не верю в это, - говорит он. – Следователь постоянно избегал встреч, до перевода в СИЗО не разрешал нам увидеться. Всего лишь однажды он позволил увидеть сына в СИЗО. После этого я не могу прийти в себя. У Алиджона кончики пальцев были в темных пятнах, он еле двигался. Единственное, что он сказал: «Меня пытали и требовали признаться в намерении выезда в Сирию. Но я ничего такого не совершал». После этих слов Алиджона спешно увел конвоир. Мы добиваемся встречи, но все безуспешно».

Нурулло Кодиров обратился за правовой помощью в «Независимый центр по защите прав человека», являющимися членом Коалиции против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

Нурулло Кодирова, по его словам, с жалобой о незаконном задержании и применении пыток обращался в Генпрокуратуру, МВД и к главе государства, но пока остается неуслышанным.

Под угрозой расправы

По словам адвоката Алиджона Ашурова, предоставленного Центром, Абдурахмона Шарипова, 30 декабря 2018 года сотрудники УБОП МВД РТ с трапа самолета задержали Алиджона Ашурова, доставили в здание УБОП и незаконно содержали его в служебных кабинетах до 3 января, то есть фактически в течение 4 суток.

«Из материалов уголовного дела следует, что в 2015 году в отношении Алиджона Ашурова было возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РТ, однако об этом моему подзащитному не было объявлено. Сейчас Алиджон Ашуров находится в СИЗО. По его словам, к нему применяли незаконные методы расследования и физическое насилие, к мизинцам рук и ног привязывали провода и пропускали электрический разряд тока для принуждения к подписанию признательных показаний в причастности к совершению преступлений, предусмотренных ст.179, 187 и 401 прим1 УК РТ», - говорит адвокат.

Он утверждает, что его подзащитный отказывался признаваться в совершении этих преступлений.

«Тогда, по словам Алиджона, сотрудники милиции стали угрожать, что «закроют» родителей, вступят в половую связь с его матерью и женой, а его изнасилуют резиновой палкой и даже наглядно попытались это показать. Под психологическим и физическим давлением, испугавшись реализации угроз, Алиджон Ашуров подписал показания в причастности к инкриминируемым ему преступлениям», - сообщил адвокат.

Прокуратура разберется

Адвокат Абдурахмон Шарипов ходатайствовал о проведении судебно-медицинской экспертизы и начале прокурорской проверки по факту применения пыток.

В Генпрокуратуре Центру сообщили, что по факту заявления о возможном применении пыток была начата прокурорская проверка, в ходе которой была также проведена судебно-медицинская экспертиза.

«По результатам заключения судмедэкспертизы и прокурорской проверки будет принято решение, - сообщил источник в Генпрокуратуре.

Адвокат отметил, что при задержании и составлении протокола в нарушение ст. 17 Инструкции «О задержании» медицинским работником не заполнена форма медосвидетельствования задержанного, что осложняет фиксирование следов применения пыток.

Инструкция была принята 24 октября 2012 года для реализации ключевых гарантий соблюдения прав человека при задержании совместным приказом Генпрокурора, руководителей Минюста, МВД, ГКНБ и других правоохранительных органов. Инструкция предусматривает разъяснение прав задержанному на месте фактического задержания (в том числе право встречаться с адвокатом, хранить молчание и не подвергаться пыткам), немедленный доступ к адвокату, подробную регистрацию данных о задержании, в том числе фамилии и должности всех лиц, причастных к задержанию, доступность регистрационных записей адвокату и самому задержанному, проведение медицинского освидетельствования, запрет на содержание задержанных, где либо за исключением официальных мест содержания, а также уведомление родственников о задержании.

Родные Алиджона надеются и верят, что прокурорская проверка будет проведена объективно и беспристрастно, и виновные будут наказаны.

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