В Кыргызстане Жогорку кенеш (парламент) одобрил в третьем чтении законопроект, позволяющий судебным приставам лишать должников по алиментам прав на охоту и вождение автомобиля. Об этом сообщило издание Kloop.

Законопроект также позволяет публиковать на сайте судебного департамента имена и фотографии неплательщиков алиментов, находящихся в розыске. Лишать должников прав на охоту и вождение можно будет с некоторыми ограничениями.

Нельзя предпринимать эти меры, если вождение или охота являются для неплательщика основным источником средств к существованию. Также запреты не могут налагаться при задолженности менее 1000 сомов ($14,3). Кроме того, нельзя лишить права на вождение тех, кому трудно обходиться без машины из-за инвалидности или проживания в труднодоступной местности.

Сейчас в розыске в Кыргызстане находятся около двух тысяч родителей, не уплачивающих алименты детям, сообщает ИА "Фергана". Число должников, чье местонахождение известно, по состоянию на 2017 год превышало 40 тысяч. Нередко неплательщики скрываются за рубежом, хотя приставы и имеют право налагать запрет на выезд. Кроме того, многие женщины не подают на алименты, потому что бывшие мужья угрожают отобрать у них детей и воспитывать самостоятельно либо передать своим родственникам.

Также женщины отказываются от разбирательств, если официальный доход бывшего супруга слишком мал и сумма алиментов не возместит даже судебных расходов. Начальник Управления по обеспечению исполнения судебных актов Нурлан Пирназаров осенью 2018 года заявлял, что более 90% должников по алиментам официально являются безработными.

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