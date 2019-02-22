Когда Узбекистан достигнет пика своей экономической мощи, есть смысл перенести его административный центр в Джизакскую область, считает узбекский писатель Мамадали Махмудов (псевдоним — Эврил Турон). Инициатива в будущем перенести столицу Узбекистана из Ташкента в Джизакскую область, построив там новый город, содержится в эссе автора, часть которого опубликована на сайте УзА.
По мнению писателя, речь идет о территории вблизи отрогов Памира, расположенной между Галляаральским и Булунгурским районами. Дополнительно для обводнения района, считает Махмудов, можно опреснить озеро Айдаркуль и использовать ресурсы реки Зарафшан. К тому же указанная территория расположена в центре страны, тогда как Ташкент географически находится на окраине республики, передает ИА «Фергана».
Еще один эффект от переноса столицы – экономический. В Ташкенте много глинобитных домов, которые придется снести и построить для жителей современные здания. Строительство и переселение потребует огромных вложений.
По мнению Махмудова, возведение городов на новом месте и заселение людей на эту территорию позволит сэкономить миллиарды долларов. В качестве примера Махмудов привел Астану – столицу, построенную правительством Казахстана в пустыне.
Автор предложил для новой столицы Узбекистана и оригинальное название – Темуркент – в честь полководца Амира Темура.
Мамадали Махмудову 78 лет. В свое время он возглавлял Фонд культуры Узбекистана и движение «Туркестан», которое было создано группой узбекской интеллигенции и существовало с 1989 по 1993 год. В августе 1999 года Махмудов был приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в посягательстве на конституционный строй, создании запрещенных общественных объединений и религиозных организаций. Его освобождения в течение многих лет добивались местные и международные правозащитники. Срок заключения истек 16 февраля 2013 года, но Махмудова не выпустили, а 8 апреля того же года Газалкентский суд Ташкентской области приговорил писателя еще к трем годам лишения свободы — по статье 221 («Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания») Уголовного кодекса Узбекистана. На стадии обжалования последнего приговора писателя Махмудова неожиданно освободили. Находясь в заключении, Махмудов стал лауреатом премии Хеллмана – Хаммета, присуждаемой писателям — жертвам преследований по политическим мотивам, и премии «Чолпан», учрежденной в память жертв сталинских чисток, которую он получил за свой роман «Бессмертные скалы», изданный во Франции в 2008 году, передает ИА «Фергана».
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