Обязательная перерегистрация противоречит законодательству, говорит известный таджикский юрист Рахматилло Зойиров и объясняет – почему граждане Таджикистана опротестовать это решение не смогут.
Постановление правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» (от 30 апреля 2016 года), которое 9 февраля 2019 года подписал председатель правительства Таджикистана, вступило в силу 15 февраля (после публикации в официальной прессе).
- Во-первых – перерегистрация проходила в Таджикистане всего лишь год назад, и нет необходимости проводить её вновь, - говорит юрист. - Первая перерегистрация также была незаконна, но поскольку её провели согласно правовой политике и по требованию Антитеррористического Центра СНГ, в целях профилактики терроризма и экстремизма, её как-то ещё можно оправдать.
Но опять же, обязательная перерегистрация противоречит законодательству, - отмечает он. - Нельзя человека заставлять пользоваться сим-картами через обязательное условие. Даже в целях профилактики терроризма и экстремизма, это должно быть на добровольной основе. Обязывать людей в течение шести месяцев получать новые паспорта, или что-то другое, в связи с изменением в функционировании сим-карт мобильных компаний - незаконно.
Причем, отмечает Рахматилло Зойиров, оспаривать постановления у нас в стране тоже невозможно.
- Дело в том, что нет механизма оспаривания указов президента или постановления правительства. Нет специального юридического органа, кто бы мог это сделать, ни Конституционный, ни Верховный, ни Высший экономический суд. Эти вопросы не урегулированы и способов обеспечения защиты прав граждан в Таджикистане не существует, - заключил юрист.
Ст. 13 Закона РТ «О документах, удостоверяющих личность» говорит о сроках действия паспортов:
Паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается на следующие сроки:
1) паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года:
- со дня достижения лицом 16 летного возраста до достижения им 25 летнего возраста;
- со дня достижения лицом 25 летного возраста до достижения им 45 летнего возраста;
2) паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 2014 года выдается сроком на 10 лет".
Таким образом, паспорта образца 1996 года являются действующими в пределах сроках указанных в п. 4, ст. 13 Закона.
Если по этим паспортам перестанут выдавать сим-карты, а старые сим-карты необходимо будет перерегистрировать на паспорта нового образца то, получается, будет ограничено действие паспорта РТ старого образца. Случаи ограничения паспортов в вышеуказанном Законе «О документах, удостоверяющих личность», не указаны.
О чём говорит постановление?
На одного человека теперь может быть зарегистрировано не более двух сим-карт (не у каждого оператора, как предлагали это сделать ранее, а в принципе – две симки).
Однако, по словам зампредседателя Службы связи Илхомджона Атоева, что касается приобретения сим-карт для «умных» технологий, используемых для передачи интернета, то тут в покупке сим-карт ограничений нет: «После приобретения оборудования нужно прийти в мобильную компанию, зарегистрировать IMEI оборудования, и приобрести сим-карту», - пояснил он.
По его словам, мобильным компаниям придется разделить сим-карты на две категории – те, которые необходимы для совершения голосовых вызовов и интернета, и те, что предназначены для оборудования, использующего интернет передачу данных.
Далее. Сим-карты, которые были зарегистрированы на паспорта старого образца (а не на ID-карточки образца 2014 года), должны быть переоформлены.
На переоформление сим-карт на новые паспорта дается 6 месяцев (отсчет начался с 15 февраля), то есть до 15 августа 2019 года включительно.
Несовершеннолетние дети смогут купить сим-карту только по достижению 16 лет, при предъявлении паспорта гражданина Таджикистана, и только с письменного согласия родителей или других законных представителей.
То есть, отныне запрещено покупать сим-карты на свидетельства о рождении детей, как это практиковалось ранее.
Операторы должны отключить сим-карты, которые не используются более шести месяцев.
Запрещается продажа и реализация зарубежных сим-карт в Таджикистане и сим-карт таджикских операторов за рубежом.
Согласно новым поправкам, ответственные лица должны устанавливать камеры наблюдения в каждом пункте продажи сим-карты.
Что касается иностранцев
Подключение иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянным местом жительства которых не является Таджикистан, осуществляется на срок разрешения их пребывания на территории страны – согласно сроку действия визы.
Для лиц, имеющих право на временное пребывание без визы с регистрацией или без регистрации, на соответствующий срок.
Иностранным резидентам при приобретении сим-карт необходимо предоставить паспорт или вид на жительство в Таджикистане.
Зачем были нужны эти поправки?
По словам зампредседателя Службы Илхомджона Атоева, они нужны для создания Единой базы данных сим-карт. «Согласно международным правилам, в целях безопасности у регулятора должны быть отпечатки пальцев всех клиентов. Иногда бывает, что из-за опечаток в имени или фамилии мы не можем идентифицировать личность. А отпечатки пальцев, которые есть в паспортах нового образца, мы можем включить в единую базу данных», - отметил Атоев.
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Кулли ахбор
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Анаис17
Уважаю. Хоть один аналитик открыто выражает свое мнение . А то все глотают и все проходит. Гвоздей бы делать из таких ( таджики) людей. Если что, то это Маяковский сказал.