АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- В республике продолжаются разные этапы соревнований по армреслингу и тяжелой атлетике среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями, по женскому футболу (старше 16 лет), посвященных Дню Матери, по легкой атлетике, по теннису в возрастных категориях 10-13 лет и 14-17 лет, по художественной гимнастике
- Продолжается финальная часть Кубка Федерации футбола Таджикистана среди команд высшей и низших лиг национального первенства.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –22 ФЕВРАЛЯ
1939 - Открытие V съезда КП (б) Таджикистана.
2018 - В Ташкенте состоялось торжественное открытие основанного группой компаний «Гаюр» Торгового Дома Таджикистана в Узбекистане;
2018 - В сети появился первый толковый онлайн-словарь таджикского языка, который доступен по адресу www.vazhaju.com.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 ФЕВРАЛЯ
1952 - Родился доктор медицинских наук, государственный деятель Джумабой Сангинов
1953 - Родился ученый физик Абдуали Абдуманнонов
1967 - Родился журналист Марат Мамадшоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах усиление до 19-24 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 6-11 тепла, в горах ночью 12-17 мороза, днем -4+1.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 6-11 мороза, днем 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 24-29 мороза (в районе Булункуля до 36-38 мороза), днем 9-14 мороза.
По районам республиканского подчинения - Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 8-13 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, местами до 13-18 мороза, днем 0-5 тепла, местами до 0-5 мороза.
По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 11-13 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 19-24 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 3-5 мороза.
Тафтиши парвандаи Ҷамшед Зиёев дар Прокуратураи генералӣ дар арафаи анҷомёбист
Парлумон ифтитоҳи гузаргоҳи навро дар марз бо Ӯзбекистон маъқул шуморид
“Ориён Инвест” ва “Узагротехсаноатхолдинг” трактор истеҳсол мекунанд
Туркманистон ба тарки мошинҳои боркаши Тоҷикистон аз қаламраваш иҷоза дод
Вохӯриҳои дӯстонаи мунтахаби футболи олимпии Тоҷикистон бо дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб
Сабти ду заминларза дар Тоҷикистон дар фосилаи нуҳ дақиқа
Суғд: ҳукми 22 соли зиндон ба шаҳрванди Ӯзбекистон
Поин бурдани нарх, афзоиши ҳаҷм: рушди паррандапарварӣ дар Тоҷикистон
Салом алейкум, Тоҷикистон! Анонс, як рӯзи таърих, вазъи обуҳаво
Дар Тоҷикистон дарахтони бодом шукуфон гаштанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста