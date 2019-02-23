И снова здравствуйте! Мы тихо надеялись, что про сим-карты забудут. Не забыли. Стоимость - 250 сомони за симку вводить, наверное, пока опасаются, а вот заставить снова пройти перерегистрацию (и при этом заплатить кучу денег за новый паспорт) это прям вот находка (налоговики нервно курят в сторонке)!
В общем, чтобы вы знали дело это, вроде как, нарушает ваши права, но поделать вы с этим ничего не сможете. Так что идите и берите новый паспорт, ну, и тут почитайте, что еще вам теперь делать нельзя.
А тут по теме опрос с улиц столицы.
В тему, мобильные компании в ближайшее время выпустят сим-карты без голосовых вызовов - их можно будет купить в неограниченном количестве.
Оставшиеся на руках у населения и организаций акции после ликвидации АООТ «Сангтуда» не потеряли свою юридическую силу. А значит, акционеры ГЭС имеют право на дивиденды, а не только на 100 сомони, что им решило выдать правительство.
Еще один рейтинг, где мы опять на последнем месте. И опять по интернету. Скорость у нас худшая в мире! Но, вероятно, безопасность на самом высоком уровне (для чего-то же ЕКЦ был создан).
Каким будет метро в Душанбе? Мы узнали все подробности, а еще нарисовали для вас примерную карту с двумя предлагаемыми линиями.
Если верить Ибрагиму Усманову, задача государства и, собственно, национальная идея, заключается в объединении титульного народа республики и других народностей. А если почитать тот самый народ (ниже в комментах), понятно, что нам порой далеко до понимания и уважения.
Достойный заработок, российская пенсия, устроенный быт и будущее детей. Таджикистанцы рассказали, зачем они переезжает в Россию на ПМЖ? А вы бы поехали?
Давайте проверим – хорошо ли вы знаете Душанбе? Мы составили для вас тест на знание душанбинских топонимов.
Где в Таджикистане можно выучить таджикский язык? Мы задались этим вопросом после очередной пресс-конференции в Комитете по языку, когда специалисты в очередной же раз говорили, что в стране не соблюдаются нормы языка. Вот вопрос к вам – уважаемые чиновники, может пора предложить госпрограмму по изучению языка (не только в школах) и организовать, например, такие курсы по всей стране?
В нашем сюжете проекта «Салом соседи» о том, как в Узбекистане запустили мобильные книжные магазины.
«Мама умерла, я пошла в церковь католическую и сказала, что дома мёртвая мама, помогите. Они помогли её похоронить, чтобы не в общую могилу. Хозяева после смерти мамы сказали, что мы должны уйти». Публикуем монологи выпускников интерната.
В Душанбе милиция начала «охоту» на владельцев, паркующих свои автомобили на тротуарах, мы сняли это на видео.
И вопрос вроде как не в тему – а вы умеет готовить? Если нет, срочно учитесь - таджикская кухня станет одним из главных мировых фуд-трендов 2019 года.
Янника Аллено называют мега-талантливым, супер-харизматичным, одним из лучших шеф-поваров мира и самым сексапильным шеф-поваром Парижа. И у него работает наша таджичка - Аниса Усманова. Это ее супер история.
А здесь мы узнали не про традиционно таджикское блюдо, но таджикскую водку и о том, за что же ее любят.
А за окном уже зацвел миндаль. Может не за вашим, но правда – уже расцвел и даже пахнет. Весной. А она уже скоро! Открывай ворота :)
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