Европейский Союз предоставил дополнительно 10 миллионов евро в трастовый фонд с участием одного донора, через который ЕС совместно с Международным банком реконструкции и развития (Всемирный банк) осуществляет восстановление систем управления водными ресурсами и ирригации в речном бассейне реки Зеравшан.
Цель данного проекта - это повышение уровня жизни людей через улучшение продовольственной безопасности за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции, а также получения дополнительных доходов и укрепления институциональных рамок планирования и управления ирригационной системой в бассейне реки Зеравшан Таджикистана, сообщили в представительстве ЕС в Таджикистане.
Бенефициарами проекта являются Ассоциации водопользователей, дехканские хозяйства, сельские домохозяйства, Агентство мелиорации и ирригации, а также министерство энергетики и водных ресурсов.
Общий объем финансирования проекта со стороны Европейского Союза составляет 15,6 млн. евро в течение периода его реализации в 2016–2021гг.
Ожидается, что благодаря этому проекту, который охватывает площадь порядка 30 000 гектаров, улучшится водная инфраструктура в бассейне реки Зеравшан. В частности, путём охвата около 21 тыс. гектаров земли водомерными системами управления, а также путём очистки и восстановления около 1100 км ирригационных каналов.
В рамках данного проекта также будут восстановлены 13 водо-насосных станций, 28 вертикальных скважин, 58 гидротехнических сооружений, 5 ирригационных и трубопроводных сетей, а также укреплены 4 проблемных береговых участка реки. Кроме того, путем обучения персонала будет укреплен потенциал Ассоциаций водопользователей и Агентства мелиорации и ирригации.
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