Музей в Гиссаре, из которого в 2006 году был украден 61 музейный экспонат.

21 февраля 2002 года неизвестные лица ограбили офис французской организации ACTED в РТ. Из сейфа офиса было украдено $52 тысячи! Мы случайно нашли эту дату и решили вспомнить, а какие еще громкие ограбления происходили в Таджикистане за последние 20 лет.

Последний путь «Восток-Меркурия»

Первое крупное вооруженное ограбление в суверенном Таджикистане с 16 убитыми произошло 6 октября 1992 года. В Варзобском районе было совершено нападение на машины международной компании «Восток-Меркурий». Эта компания занималась в Душанбе изготовлением кожаных изделий и имела хорошую прибыль. В связи с неспокойной обстановкой в столице, руководство «Восток-Меркурия» решило перебазироваться в Худжанд. Всего в колонне машин было 16 человек – сотрудники компании, охрана из числа работников МВД и КНБ.

На группу напали бандиты и взяли все, что было - деньги, драгоценности, оборудование – по некоторым данным, на сумму около 1 миллиард рублей. Людей взяли в плен и спустя 2 дня отвезли в район Нурека и расстреляли. Останки тел убитых были найдены несколько месяцев спустя.

В этом преступлении обвинили группировку полевого командира Ризвона Содирова.

Банда «неуловимых»

В течение 10 лет - с 2005 по 2015 годы - неизвестная ОПГ совершала на территории городов Худжанд, Чкаловск, Дж. Расуловского и Б. Гафуровского районов Согда тяжкие преступления: занималась разбоем, грабежами и убийствами.

Банда действовала нагло, иногда даже совершая грабежи и убийства в дневное время, на людных местах. Преступники сеяли страх не только среди населения вышеназванных городов и районов, но и всей области.

В 2013 году банда совершила жестокое убийство семьи из пяти человек предпринимателя из Б. Гафуровского района, среди которых было трое несовершеннолетних детей.

В ночь со 2 на 3 июня примерно в 3 часа ночи с автоматом в руках они проникли в дом 40-летнего жителя поселка Гафуров предпринимателя Ахмадхуджи Бобоева, который занимался ювелирным бизнесом. Расстреляв хозяина дома, его супругу, 39-летнюю Хаетхон Бобоеву, их несовершеннолетних детей 9-классницу Рухшону и 8-классника Сухроба, третьего ребенка – 6 летнего Санджара заперли в бане дома. Затем преступники, взломав сейф, забрали золотые изделия на общую сумму $30 тыс. и подожгли дом. Закрытый в бане ребенок отравился угарным газом и скончался.

Семья Бобоевых Фото: Фараж

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в конце июня 2013 года на встрече с активом Согдийской области потребовал от правоохранительных органов приложить все усилия в раскрытии этого преступления и привлечь к ответственности виновных в убийстве семьи Бобоевых.

Только в 2015 году данная группировка была выявлена и задержана. По данным милиции, грабителями оказались семеро членов семьи Рахматовых из Худжанда.

МВД сообщило, что члены семьи Рахматовых в течение 10 лет совершили убийство семерых человек, а сумма награбленного ими имущества составила 1 миллион 600 тысяч сомони.

Семья Рахматовых, которая занималась грабежами на протяжении 10 лет, на скамье посудимых.

Обменники под прицелом

С 2008 по 2012 годы по стране прокатилась серия вооруженных ограблений обменных пунктов.

В 2008 году правоохранительными органами была задержана организованная преступная группировка под руководством Ш.Сафарова, более известного по кличке «Шамиль».

Банда специализировалась, в основном, на грабежах обменных пунктов в Душанбе и Худжанде. Ущерб, нанесенный этой бандой, оценивается почти в 1 млн. сомони.

В начале 2009 года Верховный суд приговорил Сафарова и других членов группировки к длительным срокам заключения.

Однако ограбления не закончились. 23 сентября 2009 года был убит сотрудник пункта обмена валют в центре Душанбе Манучехр Мирзоев. Аналогичное преступление было совершено ранее в обменном пункте рядом с рынком «Саховат». Злоумышленники, напав на сотрудника обменника, унесли крупную сумму денег. В начале лета того года был ограблен и убит сотрудник обменного пункта на рынке «Шохмансур».

После недолгого затишья в 2011 году вновь пошла серия грабежей обменников – целых семь. Так, в августе того года в городе Истаравшан в собственном доме был убит владелец обменного пункта Шухрат Джалолов. По данным правоохранительных органов, преступники похитили $7 тыс. и 28 тыс. сомони.

В октябре того года в результате нападения в городе Душанбе огнестрельные ранения получили два сотрудника обменного пункта.

Иллюстрация Фото: Today.tj

Трагически завершился рабочий день накануне Нового года для владельца обменного пункта, 53-летнего Юлдоша Бурханова и его 28-летнего сына Фарходджона. Отец и сын были застрелены в декабре 2011 года напротив рынка «Панчшанбе» в Худжанде из автомата Калашникова, когда собирались ехать домой в собственной автомашине. Целью нападения были деньги.

В июне 2012 года было совершено вооруженное ограбление одного из столичных обменников. Нападавшие завладели спортивной сумкой сотрудника обменного пункта, внутри которой находилось более $90 тыс. Преступников удалось найти месяц спустя.

Карты, деньги и ОМОН

В июле 2009 года Верховный суд Таджикистана приговорил к длительным срокам преступную группировку из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, совершивших разбойное нападение на казино «Памир» 14 февраля того же года. Группировка состояла, в основном, из действующих сотрудников ОМОН и погранвойск страны.

Дерзкое ограбление было совершено в пригороде Душанбе. Все происходило как в настоящем американском боевике: с присущей жанру пальбой из автоматов, лицом в пол и эффектным отходом. Даже одеты грабители были, как и полагается, во всем черном и с масками на лице.

В казино в тот день было около 15 клиентов и примерно 7 сотрудников. Люди в черном отобрали у находящихся в зале мобильные телефоны, процессор и камеру видеонаблюдения.

Потом, когда все кончилось, они заставили встать всех вместе лицом к стене, поднять руки. Грозя оружием, приказали не двигаться еще полчаса. А один из них добавил: «Сегодня день Святого Валентина, желаю вам, чтобы вы поимели друг друга»…

Грабители вынесли из казино сейф с $40 тыс. и скрылись с места преступления на двух машинах - украденном "Lexus-350" и "Toyota", принадлежащей одному из организаторов ограбления.

Все было сработано чисто, но одну важную улику все-таки налетчики не учли, и именно она и помогла выйти на грабителей в кратчайший срок.

Иллюстрация Фото: ca-portal.ru

По сообщению следователей, в первую очередь их заинтересовало оружие грабителей.

Один из очевидцев указал на фотографию пистолета-пулемета "Кипарис" израильского производства. Он довольно сильно отличается от других. Оказалось, что эти пистолеты-пулеметы были переданы Россией МВД Таджикистана, и большая их часть была записана на баланс ОМОН. С него и решили начинать. Уже 19 февраля трое из пяти подозреваемых были задержаны. Вместе с ними были обнаружены часть похищенных денег, сам сейф и камера видеонаблюдения.

«Любители искусства»

В зарубежных СМИ нередко пишут об ограблениях музеев. В нашей стране преступники также иногда «заглядывают» в музеи, конечно же, не для того, чтобы любоваться картинами известных художников и предметами старины.

В 2001 году был ограблен музей в Бальджуване. Музей имел 5 тысяч исторических находок и памятников, на что было израсходовано 12 тыс. советских рублей. Грабители забрали более половины экспонатов.

В августе 2005 года из Национального музея им. Бехзода в Душанбе была похищена картина знаменитого немецкого художника Нисена "Мать с ребенком".

Год спустя, в октябре 2006-го произошло ограбление музея в культурно-историческом заповеднике Гиссарского района. Грабители, взломав двери трех помещений, похитили в общей сложности 61 музейный экспонат. Это были 21 серебряная монета XIV–XIX веков и 40 женских серебряных украшений: кольца, серьги, браслеты, подвески и различные аксессуары разных эпох.

В ноябре 2010 года в Национальном музее им. Бехзода произошла другая крупная кража. Тогда были похищены золотые монеты эпохи Хорезмшахов, а также более сорока монет времен Кушанидов, Газневидов и несколько древних книг.

Почти во всех случаях найти грабителей не удалось.

Певица, родня, и золотые украшения

Жертвами грабителей становятся не только предприниматели или банкиры. Четыре года назад в городе Куляб был ограблен и подожжен дом известной таджикской певицы Сурайё Косимовой. В ночь с 24 на 25 июля, грабители проникли в дом Косимовой, утащили сейф, где хранились документы, драгоценности и деньги. Несмотря на то, певица и ее близкие родственники спали на первом этаже особняка.

Из дома Косимовой были украдены ювелирные изделия на сумму $24 тыс. Преступники, чтобы скрыть следы кражи, подожгли дом.

Сотрудники милиции быстро раскрыли это преступление и задержали злоумышленников - ими оказались дочь родного брата певицы и трое ее соседей.

У задержанных была изъята часть похищенных ювелирных изделий, которую они еще не успели сбыть.

Недолгий полет «Птички»

В новогоднюю ночь - 31 декабря 2015 года в Канибадаме было совершено преступление в жанре известных фильмов об ограблении банков. Наверное, насмотревшись подобных картин, сотрудник филиала «Сохибкорбанка» в городе Канибадам несколько месяцев разрабатывал схему ограбления родного учреждения, в которой он становится жертвой «нападения бандитов».

По данным следствия, 31 декабря Б.Дадобоев вышел из офиса банка с мешком, в котором находилась большая сумма денег.

Дадобоев должен был отвезти деньги в местный филиал «Ориенбанка». Когда мужчина подошел к своему автомобилю, неожиданно на него налетел человек, который, выхватив мешок с деньгами, скрылся в неизвестном направлении. Тут же на сотрудника банка напал другой мужчина, который, сбив Дадобоева с ног, также сбежал с места происшествия.

Сотрудники МВД не поверили спектаклю и задержали «режиссера» и его сообщников. В ходе следствия было установлено, что данное ограбление спланировал сам «пострадавший».

На допросе Дадобоев признался, что разработал схему ограбления, по которой он выглядел бы пострадавшим, и назвал ее операция «Птичка». Роли грабителей «сыграли» его знакомые - жители Канибадама. Сцена «ограбления» была разыграна специально перед камерами видеонаблюдения.

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