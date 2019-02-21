Молочные продукты, сосиски, фрукты, крупы и прочее можно обнаружить в холодильниках, установленных в Ташкенте для нуждающихся.
Всего по городу установлены два холодильника, сообщает «Kun.uz».
Первый «добрый холодильник» установлен в массиве Чиланзар. Продукты в него закладывают организаторы проекта, кроме того, помочь в заполнении агрегата может любой желающий.
На дверцу и бока прибора нанесены надписи на узбекском и русском языках: «Нужно – возьми, можешь – положи».
Второй «добрый холодильник» установлен в Научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови, который также расположен в массиве Чиланзар.
В институт за помощью обращаются люди с заболеваниями крови со всей республики. Поскольку лечение, как правило, длительное и требует много затрат, большинство пациентов испытывают нехватку средств, и «добрый холодильник» может их немного поддержать.
Идею помогать людям таким образом стали воплощать организаторы проекта «Добрые руки» из Центра детей и молодежи с ограниченными возможностями при Союзе молодежи Узбекистана.
«За время нашей деятельности мы оказали помощь более чем 400 больных. Некоторым из них мы помогали с приобретением лекарств, некоторым - оплатили больничные расходы. На наш вопрос, чем мы можем помочь, они смущенно не отвечают, говоря «Вы и так купили нам лекарства». Поэтому мы установили здесь «Добрый холодильник». Теперь больные смогут воспользоваться этими продуктами» - говорит организатор проекта Бахром Алимов.
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