Инвесторы ознакомились с проводимыми горными работами на месторождениях

Совместное таджикско-канадское золотодобывающее предприятие «Апрелевка» планирует привлекать дополнительные иностранные инвестиции для освоения новых рудников.

«Наше предприятие для освоения других месторождений нуждается в привлечении дополнительных иностранных инвестиций», - сказал Гендиректор СТК ООО «Апрелевка» Бахтиёр Маджидов на встрече с иностранными инвесторами.

Инвесторы посетили горные участки предприятия 18-19 февраля, сообщили «АП» в СП «Апрелевка». С деятельностью предприятия ознакомились прибывший из Швейцарии председатель СТК ООО «Апрелевка» Питер Зилман и директор корпорации развития компании Gold Mining Corporation Ltd Томас Блэйк (Гонконг).

«Инвесторы ознакомились с проводимыми горными работами на месторождениях «Апрелевка», «Бургунда», «Иккижелон» и «Кизил-Чеку». Они высоко оценили организацию подземных и наземных работ на месторождениях», - отметили в СП.

По словам источника, на предприятие работают граждане Таджикистана, которые получают достойную заработную плату (от 3 тыс. до 7 тыс. сомони).

В компании отметили, что работа в шахтах организована по международным стандартам, используются передовые методы крепления, соблюдаются правила техники безопасности.

Инвесторы уделили особое внимание вопросу уменьшения запасов руды на разрабатываемых месторождениях, хотя предприятие имеет необходимые производственные и кадровые возможности для наращивания производства. Они предложили решить вопрос относительно проведения геолого-разведывательных работ на новых месторождениях, обещая оказать содействие в привлечении дополнительных инвестиций.

Совместное таджикско-канадское предприятие «Апрелевка» образовано в 1995 году на базе Кайраккумского золотодобывающего рудника.

Доля правительства Таджикистана в капитале данного предприятия составляет 51%, а доля канадской компании Gulf - 49%.

Сырьевой базой предприятия являются руды месторождений Апрелевка, Кызыл-Чеку, Бургунда, Иккижелон и некоторых других мелких месторождений, которые расположены на территории посёлка Кансай Согдийской области. Руды добываются открытым способом. При их переделе получают золото-серебряный сплав.

Основная продукция - золотосеребряный сплав «Доре», который в последующем перерабатывается на заводе «Фулузоти нодири Точикистон» до химически чистого золота самой высшей пробы (999,9) и серебра пробы 999,5.

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