23 февраля по всему Таджикистану пройдут массовые утренние зарядки. В них примут участие работники государственных ведомств и учреждений, а также подростки и молодежь, сообщили «АП» в Комитете по делам молодежи и спорта РТ.
Также в этот день планируется проведение 330 спортивных соревнований по футболу, баскетболу, гандболу, борьбе, дзюдо, самбо, каратэ-до, каратэ, бильярду, плаванию, шахматам и шашкам, боксу, таэквондо и другим видам спорта, сообщили в комитете.
Кроме того, 23 февраля состоится церемония открытия соревнований по мини-футболу на кубок «Молодых журналистов-2019».
В честь очередной годовщины образования Вооруженных сил Таджикистана военного парада не запланировано, однако во всех городах страны пройдут праздничные мероприятия.
В этот день в столичном Парке Победы от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона и министра обороны республики Шерали Мирзо состоится возложение венков к памятнику воинской славы.
В столичных парках будут организованы концерты с участием творческих коллективов оборонного ведомства - перед зрителями выступят ансамбли песни и пляски, военные музыканты.
В самом оборонном ведомстве состоится торжественное собрание, где отличившиеся образцовым исполнением служебных обязанностей, высокими показателями в боевой и общественно-государственной подготовке, внёсшие вклад в дело укрепления Вооружённых сил страны, будут поощрены наградами и грамотами.
23 февраля отмечается в Таджикистане, как День создания Вооруженных сил РТ с 1993 года. В настоящее время таджикская армия состоит из трех видов войск – военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, сухопутных и мобильных войск.
По плану правительства и военного ведомства страны, грандиозный военный парад с участием всех родов войск Вооруженных сил и силовых структур страны состоится в сентябре 2021 года, когда страна будет отмечать 30-ю годовщину государственной независимости.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тафтиши парвандаи Ҷамшед Зиёев дар Прокуратураи генералӣ дар арафаи анҷомёбист
Парлумон ифтитоҳи гузаргоҳи навро дар марз бо Ӯзбекистон маъқул шуморид
“Ориён Инвест” ва “Узагротехсаноатхолдинг” трактор истеҳсол мекунанд
Туркманистон ба тарки мошинҳои боркаши Тоҷикистон аз қаламраваш иҷоза дод
Вохӯриҳои дӯстонаи мунтахаби футболи олимпии Тоҷикистон бо дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб
Сабти ду заминларза дар Тоҷикистон дар фосилаи нуҳ дақиқа
Суғд: ҳукми 22 соли зиндон ба шаҳрванди Ӯзбекистон
Поин бурдани нарх, афзоиши ҳаҷм: рушди паррандапарварӣ дар Тоҷикистон
Салом алейкум, Тоҷикистон! Анонс, як рӯзи таърих, вазъи обуҳаво
Дар Тоҷикистон дарахтони бодом шукуфон гаштанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста