Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Центрального командования Вооружённых Сил США генерала Джозефа Вотела, сообщает Podrobno.uz.
Американский военный прибыл в страну для участия в конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. На встрече особое внимание было уделено вопросам расширения узбекско-американского военного и военно-технического сотрудничества и взаимодействия в области безопасности, – отметили в пресс-службе узбекского президента.
Президент Узбекистана отметил, что конференция начальников штабов Вооружённых сил стран Центральной и Южной Азии, организуемая Центральным командованием Вооружённых Сил США, впервые проводится в нашей стране, является площадкой для обсуждения и выработки совместных подходов к решению одной из самых острых проблем современности – вооружённого конфликта в Афганистане.
Командующий Центральным командованием ВС США выразил надежду, что по итогам запланированного мероприятия стороны смогут выработать стратегию развития и углубления конструктивного партнёрства во имя мира и процветания в регионе, отмечается в официальном сообщении.
Напомним, что ранее Вотел, выступая в Сенате Конгресса, заявил о стремлении Соединенных Штатов к тому, чтобы страны Центральной Азии отказывались от военных закупок из России и переключались на контракты с США.
"Узбекистан выразил интерес в диверсификации своих военных поставок и предоставил список американских систем и оборудования, в покупке которых они заинтересованы. Такая заинтересованность представляет уникальную возможность увести Узбекистан в сторону от военных закупок из России и углубить наши отношения", – сообщил Вотел.
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