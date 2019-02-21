Стоимость товаров и услуг в Таджикистане в январе этого года выросла на 0,6%. Продовольственные товары за последний месяц подорожали на 1,2%, платные услуги населению на 0,2%, а непродовольственные товары, наоборот, подешевели на 0,1%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
Что подорожало больше?
Продовольственные товары
Мука пшеничная 1 сорта – 4,6%
Овощи – 3,7%
Фрукты – 1,3%
Макаронные изделия – 1,2%
Рис – 0,5%
Мясо – 0,4%
Непродовольственные товары
Бытовые текстильные изделия – 2,5%
Обувь – 1,4%
Стройматериалы – 0,7%
Мебель – 0,7%
Бытовые приборы – 0,7%
Платные услуги
Проезд воздушным транспортом – 14,8%
Услуги водоснабжения – 3%
Ремонт личного транспорта – 2,9%
Услуги пассажирского транспорта – 2,3%
Услуги детских дошкольных учреждений – 1,8%
Что подешевело?
Продовольственные товары
Хлопковое масло – 2%
Картофель – 1,3%
Яйца – 1,2%
Рыба и рыбопродукты – 0,7%
Непродовольственные товары
Сжиженный газ – 9,7%
Бензин – 5%
Дизтопливо – 3,8%
Платные услуги
Жилищно-коммунальные услуги – 1,6%.
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