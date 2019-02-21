В городской мэрии сообщили о том, что через 20 лет в Душанбе появится метро. Эта новость горожанам показалась настолько удивительной, что многие стали высказывать свои сомнения. Мы решили обратиться к специалистам и узнали, что проект создания скоростного транспорта обсуждается ещё с советских времён.

Напомним, в мэрии Душанбе нам сказали, что для начала в столице возведут воздушную ветку метро – от «Корвона» до Гулистона, а затем приступят к подземным веткам. Воздушную ветку обещают построить к 2040 году.

Однако наши эксперты утверждают, что строить скоростной транспорт в Душанбе нужно уже сейчас.

Дело в том, что население столицы растет быстрыми темпами. Только по официальным данным на 1 октября 2018 года постоянное население Душанбе составляло 838,1 тыс. человек, с учётом незарегистрированных жителей, а также гостей столицы население города составляет больше миллиона человек.

- Метро надо было строить вчера. Мы уже опаздываем - вся статистика говорит об этом. Население столицы составляет больше миллиона, к 2040 году оно достигнет порядка двух миллионов, поэтому надо строить раньше, чем мы планируем, - объясняет Бахром Юсупов, глава Союза архитекторов Таджикистана.

По данным Агентства по статистике, численность постоянного населения города Душанбе на 1 октября 2018 года составляла 838,1 тыс. человек. После расширения города Душанбе за счёт земель района Рудаки, число жителей столицы будет увеличено на 162 тысячи 400 граждан, живущих на этой территории.

Скоростной трамвай от Советского союза

По словам историка Гафура Шерматова то, что сейчас называют «метро» - это проект скоростного трамвая времён Советского Союза.

- Этот проект не новый, он был заложен ещё в генплане 1982 года, но называли его скоростным трамваем. Насколько я знаю, он должен был начаться на Гипроземе, проходить по проспекту Негмата Карабаева, потом от «Масложир-комбината» по нынешнему проспекту Саади Шерози, и выходить на улицу Айни. Проект предусматривал, что трамвай будет проходить под землёй и по эстакаде, - рассказывает Шерматов.

О скоростном трамвае говорится и в документе «Генерального плана города Душанбе», который выполнен в Московском ГИПРОГОРЕ, архитектором Бугаевым в 2010 году и утверждён правительством Таджикистана в 2017 году. В нём сказано о необходимости организации в городе качественно нового транспорта с высокой провозной способностью.

«С учетом гидро - геологических условий территории проектом предлагается строительство скоростного трамвая (облегченного метрополитена) наземного или надземного типа (на опорах). Предлагаемая трасса скоростного трамвая протяженностью 25 км в виде кольца, связывающего центры притяжения населения, и места приложения труда охватывает 80% территории селитебной части города», - прописано в пояснительной записке к корректировке генплана.

Монорельс на реке Душанбинки

Как сообщили «АП» в главархитектуре города Душанбе, конкретного плана метро ещё нет. Тем временем архитекторы предлагают свои варианты скоростного транспорта.

Схема карты душанбинского метро

Бахром Юсупов предлагает построить монорельс вдоль Душанбинки. По его словам это экономичный проект, который соединит юг и север столицы.

- Можно построить монорельс вдоль реки или на набережной Душанбинки, как в испанской Валенсии. Этот монорельс соединил бы юг и север столицы, и был бы самым быстрым способом добраться с одного конца города в другой. В Валенсии обводным путём перевели реку за город, построили вдоль неё монорельс, а под ним различные спортивные площадки, кафе и сады, - рассказывает Юсупов.

Вячеслав Юлдашев, опытный архитектор, говорит, что строить монорельс только до Гулистона нет смысла, его надо продлить.

- По улице Негмата Карабаева монорельс пройдет всего 5 километров. Потом люди вынуждены пересаживаться. Я думаю, монорельс надо строить до Лучоба, то есть до мечети, которая сейчас строится напротив общежития Таджикского национального университета.

По словам архитектора, в ближайшее годы здание “Агроинвестбанка” и застройки позади него по генплану будут снесены и, таким образом, появится возможность довести монорельс до Лучоба.

-Улица Негмата Карабаева будет соединена с улицей Низоми Ганджави, которая идёт до Карамова, то есть до Лучоба. Таким образом, появится возможность довести монорельс сюда и в будущем до Цементного завода, где планируется построить элитные дома, - говорит он.

Юлдашев также предлагает построить другую линию- монорельс от Центральной мечети по улице Карамова (Лучоб) до Гипрозема.

- От улицы Карамова по улице Бободжона Гафурова до 82 микрорайона, далее по проспекту Джаббора Расулова и по улице Рахмона Набиева до Политехникума, и далее по новой трассе до Гипрозема и наконец, до рынка Корвон, - объясняет он.

Надо строить подземное метро

По его словам, также надо строить линию от «Цирка» в сторону Аэропорта по улицам Саади Шерози и Айни. «Но там нельзя строить лёгкое метро, там подземное нужно делать», - считает специалист.

- В Душанбе одним монорельсом не обойтись, да и на левобережье нельзя строить монорельс из-за плотности застроек. Так что придётся строить подземное метро, несмотря на его дороговизну. Надо подготовить технико-экономическое обоснование и всё просчитать, - говорит специалист.

Специалист утверждает, что опасения людей в том, что в Душанбе нельзя строить из-за высокой сейсмической активности – беспочвенны.

- В Алматы метро есть, хотя там сейсмические условия еще сложнее, чем в Душанбе. В Ташкенте тоже есть метро, хотя город находится в 9-бальной сейсмической зоне, - объясняет он.

Кроме того, архитектор предлагает участок железной дороги, который сейчас почти не используется грузовыми поездами и поездами дальнего назначения, использовать для электричек.

- По путям, которые идут из Турсунзаде до Вахдата можно днём пустить электрички. Линия не загруженная. Почему нельзя пустить электричку днём, а ночью поезда дальнего следования? Только надо проложить второй путь от станции Душанбе-2 до Вахдата. Эту линию можно использовать, как городской транспорт. Это такое же метро, только наземное. У нас переезды почти готовые, надо только построить платформы: на мосту 103 микрорайона, на Автовокзале, у гипермаркета «Ёвар», на «Таджиктекстиле», на железнодорожном мосту по улице Ахмади Дониш, на ДОК и т.д., - предлагает Юлдашев.

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