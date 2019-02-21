Внучка первого президента Узбекистана и дочь Гульнары Каримовой - Иман опубликовала в Instagram видео, пишет CA-NEWS.
Как видно из ролика, Иман снялась вместе с мамой. Профиль Гульнары отчётливо виден на одном из кадров. Мать и дочь запечатлели на видео, как готовят пельмени.
«Совсем по-другому получается, когда мама на кухне», - подписала видео Иман Каримова.
Недавно сын Гульнары Каримовой Ислам Каримов -младший опубликовал в своем профиле Instagram обращение к президенту Мирзиёеву, в котором просит помочь маме. Ислам Каримов пишет об оказываемом на Гульнару давлении, и что к "ней не пускают врачей", несмотря на гипертонический кризис.
14 февраля старший внук покойного первого президента Узбекистана, проживающий в Лондоне Ислам Каримов-младший сообщил об ухудшении состояния здоровья находящейся под домашним арестом матери Гульнары Каримовой и заявил, что ей не оказывают медицинскую помощь.
Он обратился к президенту Шавкату Мирзиёеву через свою страницу в Instagram и попросил его обратить внимание на ситуацию с его матерью и «услышать» его с сестрой:
«По непонятным причинам на мать оказывается бесчеловечное давление до гипертонического криза и врачей не пускают! Были договоренности и условия между сторонами, известные адвокатам и уже прокуратуре Швейцарии (которые были закреплены неоднократно и даже письменно почерком основных сотрудников прокуратуры Узбекистана), однако судя по явным попыткам и созданию мелких провокаций с женщинами, явно, что кому-то из исполнителей не нравится спокойное закрытие нашего вопроса и какие-то силы пытаются опорочить действия руководства и что-то спровоцировать от матери и сестры. Наши спокойные обращения официального характера блокировались».
«Прошу Президента, как человека известного нам с детства, как порядочного и признающего себя шогирдом (последователем) деда, обратить внимание и услышать нас с сестрой! Сестренка была вынуждена находиться с мамой эти дни и ей уже стало плохо с сердцем, однако врачей не пустили даже в этой ситуации. Я обеспокоен состоянием здоровья мамы и сестры, и очень надеюсь на содействие в восстановлении человеческого здравого смысла», – написал старший внук Ислама Каримова.
Однако Генеральная прокуратура Узбекистана назвала безосновательными утверждения внука покойного президента.
«Никаких преград для посещения врачей Гульнары Каримовой, в частности, врачей, выбранных ею самой, не существует. Никакого давления на нее не оказывается, утверждения ее сына безосновательны!», – прокомментировали в Генпрокуратуре республики сообщение Ислама Каримова-младшего, опубликованное в Instagram’е 14 февраля.
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