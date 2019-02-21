Узбекистан является страной с быстро растущей рабочей силой, что может быть использовано для дальнейшего содействия экономическому развитию страны.
Данное заявление сделали эксперты группы Всемирного банка и Международной финансовой корпорации в своём новом отчёте «Создание рынков в Узбекистане. От стабильности к конкурентоспособности», пишет CA-NEWS.
В отчете отмечается, что в 2016 году трудоспособное население страны достигло 23 миллионов, но только 13 миллионов из них имели работу.
Согласно отчету, трудоспособное население в Узбекистане может увеличиться на 4 миллиона к 2030 году.
«Это превратит Узбекистан в пятую страну в Европе и Центральной Азии (после России, Турции, Украины и Польши) с точки зрения роста рабочей силы», - говорится в отчете.
Эксперты также отмечают, что большая часть трудоспособного населения в Узбекистане не имеет работы или вынуждена уезжать на заработки за границу.
«Эта ситуация влияет больше на молодое население страны. Один из 10 человек в возрасте от 20 до 24 лет не ищет работу, потому что, считает, что не сможет её найти», - говорится в отчете.
Эксперты Группы Всемирного банка и Международной финансовой корпорации также отмечают, что основные рабочие места в Узбекистане приходятся на долю сельского хозяйства.
«Четыре из каждых пяти трудоспособных людей заняты в сфере сельского хозяйства и сфере мелких услуг, что пропорционально доле в ВВП этих секторов. Если мы разделим занятость в зависимости от формы собственности, то увидим, что одна треть работников занята на государственных предприятиях, а другая треть является самозанятыми».
Отмечается, что такая ситуация становится причиной тому, что в стране не формируется средний класс в форме среднего бизнеса.
По мнению авторов отчета, в Узбекистане преобладают крупные государственные предприятия и малые предприятия, которые до сих пор неэффективны. Более 70% малых предприятий осуществляют свою деятельность без необходимости в дополнительной рабочей силе.
«В то же время, часто нормативные документы становятся преградами к росту компаний и увеличению занятости», - говорится в отчёте.
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