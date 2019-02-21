«Международный банк Таджикистана» получил разрешение для осуществления деятельности своей платежной системы «Осон». Представленная Национальным банком Таджикистана лицензия будет действовать в течение трех лет, сообщает пресс-служба регулятора.
Решением правления НБТ платежную систему Международного банка Таджикистана поручено внести в Реестр операторов платежных систем страны.
В Нацбанке подчеркивают, что ЗАО «Международный банк Таджикистана», наряду с приемом платежей за услуги связи, коммунальные услуги и за электроэнергию, также окажет клиентам другие всевозможные платежные услуги.
В Реестре операторов платежных систем, с учетом «Осон», включены восемь операторов. До этого лицензии НБТ получали «Корти милли», «Вестерн Юнион», Visa, Mastercard, «Золотая Корона», Contact и «Юнистрим».
Международный банк Таджикистана был создан в конце февраля 2016 года путем преобразования МДО «Стандарт финанс».
В настоящее время этот банк имеет четыре филиала и семь центров банковского обслуживания в городах и регионах.
Международный банк Таджикистана по размеру уставного капитала (94,5 млн сомони) в банковской системе республики занимает шестое место.
Акционерами данного банка являются ЗАО «Таджик кейтеринг сервис» - 76,9%, Холов Ш.С. (физическое лицо) - 23,1%.
Международный банк Таджикистана владеет 100% акций ООО «Страхование 21 века» (страховая деятельность) 80% акций ЗАО Микролизинговая организация «Стандарт-ичора» (лизинговая деятельность).
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