Дорога Душанбе-Худжанд расчищена от снежных лавин и движение по ней восстановлено, сообщили «АП» в пресс-службе филиала компании IRS. Однако автомашины, следующие со стороны Худжанда в Душанбе, пока не пропускают.

"Сотрудники филиала компании IRS расчистили дорогу от десятка больших и маленьких снежных лавин. В настоящее время движение разрешено только со стороны Душанбе в сторону Худжанда, и в ближайшее время движение будет открыто и со стороны Худжанда в столицу", - сообщил пресс-секретарь компании Далер Мерганов.

Он также отметил, что в соответствии с совместным распоряжением МВД и Минтранспорта страны, прохождение грузовиков с прицепами и фур по трассе временно ограничено: чтобы не создавались заторы на трассе.

"Снегопад на отдельных участках автодороги продолжается, и вероятность схода новых снежных лавин сохраняется. На месте работает специальная дорожная техника", - сообщил он.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.