Дорога Душанбе-Худжанд расчищена от снежных лавин и движение по ней восстановлено, сообщили «АП» в пресс-службе филиала компании IRS. Однако автомашины, следующие со стороны Худжанда в Душанбе, пока не пропускают.
"Сотрудники филиала компании IRS расчистили дорогу от десятка больших и маленьких снежных лавин. В настоящее время движение разрешено только со стороны Душанбе в сторону Худжанда, и в ближайшее время движение будет открыто и со стороны Худжанда в столицу", - сообщил пресс-секретарь компании Далер Мерганов.
Он также отметил, что в соответствии с совместным распоряжением МВД и Минтранспорта страны, прохождение грузовиков с прицепами и фур по трассе временно ограничено: чтобы не создавались заторы на трассе.
"Снегопад на отдельных участках автодороги продолжается, и вероятность схода новых снежных лавин сохраняется. На месте работает специальная дорожная техника", - сообщил он.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тафтиши парвандаи Ҷамшед Зиёев дар Прокуратураи генералӣ дар арафаи анҷомёбист
Парлумон ифтитоҳи гузаргоҳи навро дар марз бо Ӯзбекистон маъқул шуморид
“Ориён Инвест” ва “Узагротехсаноатхолдинг” трактор истеҳсол мекунанд
Туркманистон ба тарки мошинҳои боркаши Тоҷикистон аз қаламраваш иҷоза дод
Вохӯриҳои дӯстонаи мунтахаби футболи олимпии Тоҷикистон бо дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб
Сабти ду заминларза дар Тоҷикистон дар фосилаи нуҳ дақиқа
Суғд: ҳукми 22 соли зиндон ба шаҳрванди Ӯзбекистон
Поин бурдани нарх, афзоиши ҳаҷм: рушди паррандапарварӣ дар Тоҷикистон
Салом алейкум, Тоҷикистон! Анонс, як рӯзи таърих, вазъи обуҳаво
Дар Тоҷикистон дарахтони бодом шукуфон гаштанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Socrat2
А ведь были и деньги и возможность построить нормальную шоссейную дорогу, не зависящий от погоды. Но чиновники должны были красть эти деньги, потому что знали что останутся безнаказанными. За их лояльность, власть закрывала глаза на все. В принципе и сейчас ничего не поменялось.