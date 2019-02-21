Каждый год Майкл Вайтман, президент ведущей в США консалтинговой компании в сфере продуктов питания и ресторанной индустрии Baum&Whiteman Company называет главные тренды в ресторанном и гостиничном бизнесе на предстоящий год. По его прогнозам в 2019 году в мире будет популярна кухня государств, название которых заканчивается на «стан».

Кухня из Центральной Азии - Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - в этом году будет завоевывать весь мир. Так считает авторитетная консультативная группа ресторанов Baum & Whiteman, которая составляет мировые фуд-тенденции каждый год.

На протяжении многих лет кухню из Центральной Азии в мире ошибочно называли «турецкой едой», но теперь всё должно измениться.

«Некоторые предприимчивые рестораторы найдут способ, как продавать плов в хрустящем тесте и откроют новый Big Night в стиле Центральной Азии», - говорится в исследовании.

Причинами популярности кухни из нашего региона эксперты называют иммигрантов, которые привезли национальные блюда в далекие страны.

Кроме блюд из Центральной Азии будет интересна и еда из Ирана. Об этой стране в исследовании говорится отдельным пунктом.

«За последнее десятилетие у нас развилась страсть к горькому – кофе, черный шоколад, брокколини, брюссельская капуста. А теперь пробуем кислое. От которого сводит рот и обильно выделяется слюна. Скажите спасибо популярности корейской еды, растущему влиянию филиппинских блюд и персидской любви к кислому. Иранцы, которые бежали от религиозной революции в 1979, привезли свои персидские блюда в Лондон, теперь там несложно найти их еду. Мы наблюдаем, как все больше персидских ресторанов открываются в США, наибольшая их концентрация – в Лос-Анжелесе», - говорится в исследовании.

Одним из главных вызовов ресторанного рынка в 2019 году Baum & Whiteman называет тенденцию готовить и есть дома: рост цен в ресторанах опережает рост цен в супермаркетах, а динамика зарплат потребителей сильно отстает.

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