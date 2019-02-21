Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 20 февраля провел встречу с большой группой представителей государственных СМИ республики.

Глава государства поставил перед руководством государственных печатных СМИ, телевизионных и радио каналов оперативно реагировать на происходящие в мире события, готовить больше аналитических материалов, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

При этом президент подчеркнул, что теле- и радиопрограммы должны быть подготовлены с учетом государственных интересов Таджикистана, с соблюдением норм литературного таджикского языка.

Президент поручил руководству Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана вместо музыкальных клипов, где используется его изображение, освещать достижения республики, труд граждан и несравненную природу страны.

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Эмомали Рахмон также предложил допускать в эфир таджикских государственных теле- и радиоканалов только профессиональных исполнителей.

Глава государства подчеркнул, что сегодня на телевизионных и радиоканалах страны отсутствуют программы, которые с нетерпением ждет население страны.

Он предложил Комтелерадио страны создать отдельные интернет сайты, где могли бы размещаться специальные программы для таджикских трудовых мигрантов, работающих за пределами страны.

Для укрепления материально-технической базы государственных радио и телеканалов, для подготовки высокопрофессиональных кадров Эмомали Рахмон предложил подготовить правительственную программу развития национальных телевизионных и радиоканалов.

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