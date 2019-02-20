Президент Эмомали Рахмон провел сегодня очередное заседание Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата, на котором было отмечено об улучшении позиции страны в рамках отчета по «Ведению бизнеса», сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода доложил о внедрении в стране электронной регистрации актов гражданского состояния и цифровизации базы данных, внедрении электронной системы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию и налогов в режиме «онлайн» с использованием национальной карты, а также карт Visa и Mastercard.

В своем отчете глава Госкоминвеста упомянул об активизации электронной системы единого государственного реестра залоговых обязательств для регистрации залогов движимого имущества и принятия пакетов законов в рамках реформы системы обеспеченных сделок, о внесении изменений и дополнений в Налоговый и Таможенный кодексы с предоставлением в целом 30 стимулов и послаблений для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, отмечается в сообщении.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /10

Министр финансов Файзиддин Каххорзода рассказал о результатах анализа вопросов налоговой и таможенной систем и эффективности предоставляемых стимулов.

Далее было внесено предложение об обсуждении на следующих заседаниях Консультативного совета вопросов развития кластера в аграрном секторе и улучшения инвестиционного климата в секторе информационно-коммуникационных технологий.

В обсуждении также приняли участие и высказались Министр юстиции Рустам Шохмурод, Постоянный представитель Программы развития ООН в Таджикистане г-жа Пратибха Мехта, Глава представительства Всемирного банка в Таджикистане, представитель Координационного совета по развитию Ян Питер Олтерс, представитель ЮНИСЕФ в Таджикистане Лючиано Колестини, члены Консультативного совета от частного сектора – исполнительный директор Союза ремесленников Таджикистана Нигина Икромова и директор ООО «Бехамто» Исломиддин Хакимов, директор частного учебного заведения «Литсейи Рахнамо» Хакимниё Илхомиддин и другие.

Эмомали Рахмон, подведя итоги заседания, дал соответствующие поручения министерствам и ведомствам, ответственным должностным лицам, а также рекомендации партнерам по развитию по рассмотренным на заседании вопросам, заключается в сообщении.

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