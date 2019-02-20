Акционерам ликвидированного АООТ «Сангтуда» для получения информации по дивидендам следует обратиться к уполномоченным правительством Таджикистана госорганам, говорится в разъяснении ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», которое последовало после публикации в газете «Asia-Plus» статьи «Акционеры Сангтуды имеют право на дивиденды».
В материале независимый юрист относительно законных прав граждан на получение дивидендов со ссылкой на закон РТ «Об акционерных обществах» отметил, что «акционеры имеют право в письменном виде обратиться в акционерное общество для получения информации по выплате дивидендов».
В связи с этим ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» разъясняет, что данная информация не соответствует действительности.
В таджикско-российской компании отмечают, что в реестре акционеров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» на сегодняшний день зарегистрировано три акционера – это Госкорпорация «Росатом», ПАО «Интер РАО» и Правительство Республики Таджикистан, между которыми распределены 100% акций в соответствующих долях.
«Правительство Таджикистана не выделило других акционеров в своей доле. Юридические и физические лица, кроме трех указанных выше, в реестре акционеров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» не значатся», - говорится в разъяснении.
Отмечается, что постановлением правительства Таджикистана от 29 декабря прошлого года уполномоченным госорганам Таджикистана (Минфин, Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом, ГСБ «Амонатбанк») поручено провести учет акций ликвидированного АООТ «Сангтуда», принадлежащих физическим и юридическим лицам и обеспечить оплату их стоимости.
«Для получения информации по дивидендам за акции ликвидированного АООТ «Сангтуда» физическим и юридическим лицам следует обращаться к вышеуказанным уполномоченным правительством Республики Таджикистан государственным органам», - заключается в разъяснении ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».
Напомним, указанным в разъяснении постановлением правительства РТ было поручено направить 10 млн сомони для оплаты номинальной стоимости акций ликвидированного АООТ «Сангтуда», принадлежащих физическим и юридическим лицам.
Эти средства планируется выделять за счет получаемых правительством дивидендов от деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»: данному таджикско-российскому обществу поручено обеспечить выплату дивидендов за годы своей деятельности до 2017 года включительно.
АООТ «Сангтуда» было учреждено в 1996 году, и в том же году была произведена первая эмиссия акций. Позже, в 2006 году данное общество было ликвидировано, а находящиеся в руках населения и организации, согласно принятому тогда правительством постановлением, поручалось признать акциями ОАО «Сангтудинской ГСЭ-1».
Это связано с тем, что собранные за счет реализации этих ценных бумаг средства в размере около 1 миллиона долларов были направлены на строительство Сангтуды-1 (совместное российско-таджикское предприятие) в качестве вклада правительства Таджикистана.
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