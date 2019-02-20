Агентство гражданской авиации Таджикистана проверит законность деятельности посредников, которые занимаются продажей авиабилетов.

Своими проверками данное ведомство планирует выявить, насколько деятельность агентств по продаже авиабилетов соответствует полученным ими лицензиям. Проверки начнутся уже в мае.

Согласно плану проведения проверок со стороны Агентства гражданской авиации, который находится в распоряжении «АП», проверять будут деятельность 19 компаний, 17 из которых зарегистрированы в Душанбе, 2 - в городе Бохтар.

Глава Агентства гражданской авиации Икром Субхонзода на минувшей неделе сообщил «АП», что отечественные авиакомпании налаживают электронную реализацию своих билетов, при которой отпадает необходимость посредников между перевозчиками и пассажирами.

Он отметил, что эти компании-посредники с каждого проданного билета имеют 6-8%, что влияет на окончательную стоимость авиаперелетов.

Ранее сообщалось о привлечении авиакомпанией «Сомон Эйр» к уголовной ответственности бывших агентов по продаже билетов, которые занимались обманом пассажиров.

«Авиакомпания отправила запрос в компетентные органы о возбуждении уголовных дел в отношении бывших агентов по продаже билетов, занимавшихся обманом пассажиров. Однако до завершения расследования мы не можем сообщить более подробную информацию», - говорилось тогда в сообщении «Сомон Эйр».

В авиакомпании отмечали, что с 1 февраля этого года в круглосуточном режиме начала функционировать авиакасса при головном офисе «Сомон Эйра».

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