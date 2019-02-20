Несовершеннолетние дети смогут купить сим-карту только по достижению 16 лет, при предъявлении паспорта гражданина Таджикистана, и только с письменного согласия родителей или других законных представителей. Об этом говорится в поправках к постановлению правительства «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» от 9 февраля текущего года.

Отныне будет запрещено покупать сим-карты на свидетельства о рождении детей, как это практиковалось ранее.

В прошлом году, когда в стране была введена первая перерегистрация сим-карт, в одной из компаний нам объясняли, что граждане могут купить сим-карты на своих несовершеннолетних детей по свидетельству о рождении: на каждого ребенка можно зарегистрировать только одну сим-карту под свою ответственность (это указывается в отдельной графе в базе мобильной компании). При достижении 16 лет и получении паспорта, ребенок в течение 90 дней должен прийти с паспортом и переоформить сим-карту уже с учетом нового документа (плата за это не предусматривается).

Теперь же, согласно внесенным поправкам к постановлению правительства «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними», в Таджикистане вводятся новые правила продажи сим-карт. В том числе и для несовершеннолетних.

Те, у кого сим-карты зарегистрированы по старым паспортам, должны получить новый паспорт и перерегистрироваться до 15 августа.

Согласно другому пункту данного постановления, теперь один гражданин имеет право иметь только две сим-карты вне зависимости от мобильного оператора.

Согласно новым поправкам, в каждом пункте продажи сим-карт будут установлены камеры видеонаблюдения.

По данным Службы связи, в Таджикистане, после прошлогодней перерегистрации насчитывается 6,5 млн держателей сим-карт, из которых 4,3 миллиона являются активными.

Нужны отпечатки пальцев

Между тем, мы обратились за комментариями в Службу связи Таджикистана. Заместитель председателя Службы Илхомджон Атоев сообщил "АП", что «вопрос с несовершеннолетними гражданами будет решаться согласно постановлению», но детально данный пункт не объяснил.

Относительно перерегистрации сим-карт по паспортам нового образца, Атоев отметил, что данные меры необходимы для Единой базы данных сим-карт.

"Согласно международным правилам, в целях безопасности у регулятора должны быть отпечатки пальцев всех клиентов. Иногда бывает, что из-за опечаток в имени или фамилии мы не можем идентифицировать личность. А отпечатки пальцев, которые есть в паспортах нового образца, мы можем включить в единую базу данных", - отметил Атоев.

Однако, по словам собеседника, что касается приобретения сим-карт для "умных" технологий, используемых для передачи интернета, то тут нет ограничений:

"После приобретения оборудования нужно прийти в мобильную компанию и зарегистрировать IMEI оборудования, и купить для него сим-карту", - поясниил он.

По его словам, мобильным компаниям придется разделить сим-карты на две категории – те, которые необходимы для совершения голосовых вызовов и интернета, и те, которые предназначены для оборудования, использующего интернет передачу данных.

"Туристам же выдается специальная сим-карта, которая будет действовать в течение срока их регистрации в стране. Иностранным резидентам необходимо предоставить паспорт или вид на жительство в Таджикистане", - отметил Илхомджон Атоев.

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