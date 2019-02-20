Несовершеннолетние дети смогут купить сим-карту только по достижению 16 лет, при предъявлении паспорта гражданина Таджикистана, и только с письменного согласия родителей или других законных представителей. Об этом говорится в поправках к постановлению правительства «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» от 9 февраля текущего года.
Отныне будет запрещено покупать сим-карты на свидетельства о рождении детей, как это практиковалось ранее.
В прошлом году, когда в стране была введена первая перерегистрация сим-карт, в одной из компаний нам объясняли, что граждане могут купить сим-карты на своих несовершеннолетних детей по свидетельству о рождении: на каждого ребенка можно зарегистрировать только одну сим-карту под свою ответственность (это указывается в отдельной графе в базе мобильной компании). При достижении 16 лет и получении паспорта, ребенок в течение 90 дней должен прийти с паспортом и переоформить сим-карту уже с учетом нового документа (плата за это не предусматривается).
Теперь же, согласно внесенным поправкам к постановлению правительства «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними», в Таджикистане вводятся новые правила продажи сим-карт. В том числе и для несовершеннолетних.
Те, у кого сим-карты зарегистрированы по старым паспортам, должны получить новый паспорт и перерегистрироваться до 15 августа.
Согласно другому пункту данного постановления, теперь один гражданин имеет право иметь только две сим-карты вне зависимости от мобильного оператора.
Согласно новым поправкам, в каждом пункте продажи сим-карт будут установлены камеры видеонаблюдения.
По данным Службы связи, в Таджикистане, после прошлогодней перерегистрации насчитывается 6,5 млн держателей сим-карт, из которых 4,3 миллиона являются активными.
Нужны отпечатки пальцев
Между тем, мы обратились за комментариями в Службу связи Таджикистана. Заместитель председателя Службы Илхомджон Атоев сообщил "АП", что «вопрос с несовершеннолетними гражданами будет решаться согласно постановлению», но детально данный пункт не объяснил.
Относительно перерегистрации сим-карт по паспортам нового образца, Атоев отметил, что данные меры необходимы для Единой базы данных сим-карт.
"Согласно международным правилам, в целях безопасности у регулятора должны быть отпечатки пальцев всех клиентов. Иногда бывает, что из-за опечаток в имени или фамилии мы не можем идентифицировать личность. А отпечатки пальцев, которые есть в паспортах нового образца, мы можем включить в единую базу данных", - отметил Атоев.
Однако, по словам собеседника, что касается приобретения сим-карт для "умных" технологий, используемых для передачи интернета, то тут нет ограничений:
"После приобретения оборудования нужно прийти в мобильную компанию и зарегистрировать IMEI оборудования, и купить для него сим-карту", - поясниил он.
По его словам, мобильным компаниям придется разделить сим-карты на две категории – те, которые необходимы для совершения голосовых вызовов и интернета, и те, которые предназначены для оборудования, использующего интернет передачу данных.
"Туристам же выдается специальная сим-карта, которая будет действовать в течение срока их регистрации в стране. Иностранным резидентам необходимо предоставить паспорт или вид на жительство в Таджикистане", - отметил Илхомджон Атоев.
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Кулли ахбор
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Роберт Мугабе1
В Таджикистане можно женится в 17 лет, а в интернет кафе после 6 вечера до 21 года нельзя, даже с женой 😂. А это же сим карты, тут все строго, в общем первый шаг к взрослой жизни - симка, потом жена, потом интернет кафе 😂
Хонанда2
Азиа плюс вы сами панимаете что пишите, по заголовку несовершеннолетнему нельзя, потом пишите что по словам представителей компании можно, вам главное прокация или правда, что трудно взять постановление и прочитать?, я сам прочиталь нельзя до 16 лет и точка, тепер доход компаний упайдеть на 30 процентов и налоговый комитет опять выступит с инициативой поднять цены для оставшизся 70 процентов абонентов
Fara Хонанда1
Толкают всех переходить на стационар! Здание Минсвязи надо достроить.
Асрор2
Мне скоро будет 70 лет, у меня паспорт старого образца и бессрочный. Что мне теперь делать, ходить собирать справки для нового паспорта и часами стоять в очереди у паспортного стола? Мне проще будет купить спутниковый интернет тарелку и не ломать голову каждые два три месяца.
Socrat Асрор1
Нужно отказаться от мобильной связи
said2
Согласно международным правилам, в целях безопасности у регулятора должны быть отпечатки пальцев всех клиентов.
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Председатель фантазер, а зам вообще врунишка.
danunet3
Это надо же так власти у нас боятся своего же народа.
Fara danunet1
Власть народ не боится, она боится потерять свою власть.
Bekabod3
......запрещена продажа............
Очередной тупой закон из Каменного века. Теперь родители не смогут узнать где их дети, а ребёнок не сможет сообщить родителям, если он попал в беду и не сможет позвонить в полицию за помощью. Господи, ну почему ты отвернулся от многострадального Таджикистана?!
Mir Bekabod3
Правильно сделали! Вредно!