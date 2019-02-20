Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что боеготовность Вооружённых сил Таджикистана высокая, и они, конечно, дадут отпор любым угрозам и вызовам на границе. Такое заявление дипломат сделал сегодня, 20 февраля, на встрече с журналистами в Душанбе.

«Благодаря таджикским пограничникам, на границе пока всё спокойно, случаи вооружённого проникновения на территорию Таджикистана зарегистрировано не было», - сообщил он.

Посол также сообщил, что «есть сведения о скоплении талибов и игиловцев на севере Афганистана, на границе с Таджикистаном, и соседство с террористическими организациями опасно».

«Есть разные данные, но где-то от 2,5 до 3 тысяч членов ИГИЛ могут находиться в северных районах Афганистана. Безусловно, соседство с такими формированиями опасно. Поэтому надо быть готовыми, чтобы дать соответствующий отпор любым вызовам и угрозам», - сообщил он.

Лякин-Фролов отметил, что многие из этих боевиков участвовали в боевых действиях в Сирии, и после нанесения серьёзных ударов по их силам в этой стране, некоторые из них передислоцировались в Афганистан.

«Туда, где ситуация не стабильная, нет единой центральной власти и более безопасно для этих террористических сил», - отметил дипломат.

Он также отметил большую роль 201-ой РВБ в Таджикистане. «Нахождение базы здесь играет очень большую роль с точки зрения укрепления суверенитета и территориальной целостности Таджикистана. Об этом все знают. И даже те люди, которые, возможно, имеют агрессивные планы в отношении Таджикистана. Присутствие российской базы, конечно, является важным фактором безопасности и стабильности в Таджикистане и в Центральной Азии в целом», - заявил посол России в Таджикистане.

Он также напомнил об ОДКБ и отметил, что эта организация также является гарантом безопасности в Таджикистане, как ее члена.

«Поэтому у нас есть двойные гарантии того, что мы обеспечим безопасность и стабильность Таджикистана. И совместно, и индивидуально», - подчеркнул Лякин-Фролов.

"ИГ на границе нет!"

В конце января заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану, заявил, что «Исламское государство» неизвестными вертолетами перебрасывает боевиков из Пакистана на границу Таджикистана.

Он также отметил, что «там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России», и призвал полицейских усиленно проверять приезжих из Таджикистана и Узбекистана.

Тогда пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан заявили, что непосредственно вдоль участка таджикско–афганской линии государственной границы на сегодняшний день членов запрещенной в Таджикистане террористической группировки «Исламское государство» не зафиксировано.

Таджикские пограничники сообщили, что ведут активное наблюдение в связи с событиями происходящими вдоль таджикско-афганской линии государственной границы и в курсе оперативной обстановки в Афганистане.

Они также заверили, что необходимости в усилении таджикско-афганской границы в связи с ситуацией в Афганистане на данный момент нет.

«На сегодняшний день на таджикско-афганской границе достаточно сил и средств пограничных войск в связи с обострением ситуации, и нет необходимости выдвигать на границу дополнительные войска и технику. Также на второй линии находятся воинские подразделения Минобороны страны», сообщили тогда пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан.

Позже МВД России назвало заявление о переброске боевиков ИГ на границу Таджикистана личным прогнозом Зубова.

"Информация, озвученная статс-секретарем - заместителем министра внутренних дел Российской Федерации Игорем Зубовым отражает его субъективный прогноз возможного развития политической обстановки на территории Центрально-Азиатского региона. Данные высказывания не являются официальной позицией МВД России", - сообщила «ТАСС» Ирины Волк, официальный представитель МВД РФ.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.