Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что боеготовность Вооружённых сил Таджикистана высокая, и они, конечно, дадут отпор любым угрозам и вызовам на границе. Такое заявление дипломат сделал сегодня, 20 февраля, на встрече с журналистами в Душанбе.    

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«Благодаря таджикским пограничникам, на границе пока всё спокойно, случаи вооружённого проникновения на территорию Таджикистана зарегистрировано не было», - сообщил он.

Посол также сообщил, что «есть сведения о скоплении талибов и игиловцев на севере Афганистана, на границе с Таджикистаном, и соседство с террористическими организациями опасно».

«Есть разные данные, но где-то от 2,5 до 3 тысяч членов ИГИЛ могут находиться в северных районах Афганистана. Безусловно, соседство с такими формированиями опасно. Поэтому надо быть готовыми, чтобы дать соответствующий отпор любым вызовам и угрозам», - сообщил он.    

Лякин-Фролов отметил, что многие из этих боевиков участвовали в боевых действиях в Сирии, и после нанесения серьёзных ударов по их силам в этой стране, некоторые из них передислоцировались в Афганистан.

«Туда, где ситуация не стабильная, нет единой центральной власти и более безопасно для этих террористических сил», - отметил дипломат.

Он также отметил большую роль 201-ой РВБ  в Таджикистане. «Нахождение базы здесь играет очень большую роль с точки зрения укрепления суверенитета и территориальной целостности Таджикистана. Об этом все знают. И даже те люди, которые, возможно, имеют агрессивные планы в отношении Таджикистана. Присутствие российской базы, конечно, является важным фактором безопасности и стабильности в Таджикистане и в Центральной Азии в целом», - заявил посол России в Таджикистане.

Он также напомнил об ОДКБ и отметил, что эта организация также является гарантом безопасности в Таджикистане, как ее члена.

«Поэтому у нас есть двойные гарантии того, что мы обеспечим безопасность и стабильность Таджикистана. И совместно, и индивидуально», - подчеркнул Лякин-Фролов.

 

"ИГ на границе нет!"

В конце января заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану, заявил, что «Исламское государство» неизвестными вертолетами перебрасывает боевиков из Пакистана на границу Таджикистана.

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Он также отметил, что «там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России», и  призвал полицейских усиленно проверять приезжих из Таджикистана и Узбекистана.

Тогда пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан заявили, что непосредственно вдоль участка таджикско–афганской линии государственной границы на сегодняшний день членов запрещенной в Таджикистане террористической группировки «Исламское государство» не зафиксировано.

Таджикские пограничники сообщили, что ведут активное наблюдение в связи с событиями происходящими вдоль таджикско-афганской линии государственной границы и в курсе оперативной обстановки в Афганистане.

Они также заверили, что необходимости в усилении таджикско-афганской границы в связи с ситуацией в Афганистане на данный момент нет.

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«На сегодняшний день на таджикско-афганской границе достаточно сил и средств пограничных войск в связи с обострением ситуации, и нет необходимости выдвигать на границу дополнительные войска и технику. Также на второй линии находятся воинские подразделения Минобороны страны», сообщили тогда пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан.

Позже МВД России назвало заявление о переброске боевиков ИГ на границу Таджикистана личным прогнозом Зубова.

"Информация, озвученная статс-секретарем - заместителем министра внутренних дел Российской Федерации Игорем Зубовым отражает его субъективный прогноз возможного развития политической обстановки на территории Центрально-Азиатского региона. Данные высказывания не являются официальной позицией МВД России", - сообщила «ТАСС» Ирины Волк, официальный представитель МВД РФ.

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