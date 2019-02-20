Внешнеторговый оборот Таджикистана снизился на 19 миллионов долларов в январе этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Объем внешнего товарооборота республики в первом месяце нынешнего года составил $325,2 млн, что на 5,5% меньше показателя января 2018 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
Причиной сокращения внешнего товарооборота страны стало падение объема экспортируемых товаров - на 24% или $65 млн.
Импорт продукции вырос на 0,8% ($2,1 млн) и превалировал над экспортом (отрицательный торговый баланс) почти на $194 млн: республикой экспортировано продукции на сумму всего около $66 млн, в импортировано товаров на сумму $260 млн.
Наиболее заметно сократился экспорт драгоценных и недрагоценных камней и металлов – в 4,2 раза.
Экспорт недрагоценных металлов и изделий из них (трубы, проволока, емкости, гвозди, ножи и другие изделия из черных металлов, алюминия и других металлов) уменьшился почти на 28%.
Также сократился экспорт хлопка-волокна (на 30%) и других текстильных изделий, изделия из камня, гипса и цемента (на 47%).
Между тем, значительно вырос импорт глинозема (на 25%), произведений искусства и антиквариата (на 50%).
Импорт нефтепродуктов увеличился на 19%, муки – на 28%, а ввоз пшеницы сократился на 8,4%.
Таджикистан в январе этого года имел торговые отношения с 77 странами мира. Главными торговыми партнерами страны в минувшем месяце являлись Россия (торговый оборот $84,6 млн), Казахстан ($60,6 млн.) и Китай ($43,4 млн.).
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