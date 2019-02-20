Посол Республики Узбекистан в Таджикистане Эргаш Шоисматов встретился с группой таджикских предпринимателей для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества, в частности создания совместных предприятий и налаживания выпуска техники. На встрече было отмечено, что таджикские и узбекские предприниматели учредили новую производственную компанию по выпуску техники для добычи угля и перевозки товаров.

Интенсивное развитие бизнеса между Таджикистаном и Узбекистаном

Сотрудничество Таджикистана и Узбекистана вышло на новый уровень: в минувшем году инвесторы соседней страны вложили в экономику Таджикистана 5,4 млн долларов капиталовложений. Об этом во время пресс-конференции 12 февраля сообщил председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода.

По его словам, инвестиции Узбекистана были направлены на развитие сельского хозяйства, птицеводства и садоводства.

Согласно официальным данным, в течение последних 4 лет объем торгового оборота между Таджикистаном и Узбекистаном с 14,9 млн долларов в 2015 году вырос до 281,5 млн долларов в 2018 году. По словам главы Таможенной службы при правительстве Таджикистана Хуршеда Каримзода, только в течение 2018 года в соседнюю республику экспортированы товары на общую сумму 153,3 млн долларов.

Важнейшим фактором, содействовавшим серьезному толчку для интенсивного развития двустороннего сотрудничества, стали взаимные визиты глав Таджикистана и Узбекистана, в результате которых были подписаны десятки соглашений по сотрудничеству на миллионы долларов:

«В нашем сотрудничестве есть еще много незадействованных возможностей. Продолжая работу в таком темпе, вскоре доведем объем товарооборота до 500 млн долларов. На самом деле наш потенциал – минимум 1 млрд долларов», - говорил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита президента Таджикистана в Ташкент.

Учреждено совместное производственное предприятие

Сообщения об интенсивном увеличении инвестиций и роста товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном совпали с созданием на прошлой неделе еще одного нового совместного производственного предприятия в Таджикистане. Совместную производственную компанию «Ориён Узагро» учредили Инвестиционно-производственная компания «Ориён Инвест» и АО «Узагротехсаноатхолдинг» для производства сельскохозяйственной техники в Таджикистане.

В ходе встречи представителей таджикских и узбекских компаний, которая состоялась в середине февраля в Душанбе, стороны приняли решение о том, что в ближайшее время приступят к возведению этого предприятия в пригороде Душанбе.

«На фоне развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном предприниматели обеих стран имеют огромные возможности по созданию совместных производственных предприятий и привлечения капиталовложений в экономики двух государств. Целью создания совместных предприятий является реализация соглашений, подписанных в ходе взаимных визитов глав государств, уважаемых Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева соответственно в Ташкент и Душанбе», - сказал Саидисматулло Валиев, Генеральный директор ИПК «Ориён Инвест».

«Учитывая потребности Таджикистана и других государств региона в сельскохозяйственной технике, на первом этапе мы намерены построить предприятие по выпуску сельскохозяйственной техники и наладить производство нескольких видов такой техники и оборудования. В ближайшее время будет объявлен объем инвестирования для реализации этого проекта», - заявил в свою очередь Хасан Насибов, представитель АО «Ташкентский завод сельхозтехники» («Узагротехсаноатхолдинг»).

Ответственные лица вновь созданного предприятия заявляют, что на первых порах будет создано 120 новых рабочих мест, где будут задействованы в основном местные специалисты. В дальнейшем предусмотрено подписание соглашений с высшими учебными заведениями республики по подготовке кадров в сфере производства сельскохозяйственной техники.

Посол Узбекистана: От нас ждут этого

Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и учреждения производственных предприятий также были обсуждены 15 февраля на встрече руководства компании «Ориён Инвест» с послом Узбекистана в Таджикистане Эргашом Шоисматовым.

«Посольство приветствует инициативу компании «Ориён Инвест» по налаживанию сотрудничества с торгово-инвестиционными кругами Узбекистана, особенно в сфере учреждения совместных производственных предприятий. Мы заинтересованы в как можно большем развитии сотрудничества и связей между предпринимателями двух стран. Предложенная инициатива создает хорошие возможности для развития сотрудничества», - заявил посол.

Шоисматов также предложил не ограничиться только созданием совместных производственных предприятий, а также всесторонне использовать свои возможности в других сферах бизнеса и инвестирования.

«Руководство и народы наших стран от нас ждут вклада в развитие сотрудничества, создания предприятий и новых рабочих мест. Только в таком случае мы можем достичь созидательных целей наших государств и правительств», - добавил он.

По данным посла, «Узагротехсаноатхолдинг» является одним из крупнейших производственных предприятий, которое было учреждено в 2016 году по указу президента Узбекистана путем слияния трех производственных компаний - АО «Узагротехмаш», АО «Узагролизинг» и АО «Узагросервис». По его словам, в структуру «Узагротехсаноатхолдинга» входят заводы по производству сельскохозяйственной техники в Чирчике и Ташкенте, АО «Агрегатный завод», «Технолог» и «Ургенджторгмаш», а также компании UzCLAASAgro, «Лемкен-Чирчик», «УзКейсмаш» и «Амкдор-Агротехмаш». В 2018 году на этих предприятиях было выпущено 11 тысяч 570 единиц сельскохозяйственной техники.

«В настоящее время «Узагротехсаноатхолдинг» производит более 100 видов сельскохозяйственной и специальной техники. После создания этой компании в Узбекистане была принята «Концепция дальнейшего развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения Республики Узбекистан на период 2020-2024 годы», основной целью которой является обеспечение страны тракторами, комбайнами и другой сельскохозяйственной техникой. После принятия Концепции производство отраслевой техники, в частности тракторов и комбайнов выросло в пять раз, также сотни единиц такой техники были экспортированы за рубеж», - сообщил Шоисматов делегации «Ориён Инвест».

Также, по словам посла, согласно данной Концепции, с целью капиталовложений для реализации инвестиционных программ и программы улучшения производства в этом году банк «Асака» предоставит 109,5 млн долларов, из которых 68,2 млн долларов будут направлены непосредственно в сферу инвестиционной деятельности.

В продолжении беседы посол добавил, что основная цель налаживания производственного сотрудничества с компанией «Ориён Инвест» заключается в том, чтобы реализовать подписанные соглашения между странами в ходе взаимных визитов глав двух государств в прошлом году.

«Узагротехсаноатхолдинг» инвестирует

В соответствии с этой Концепцией, которая недавно была опубликована в официальной прессе Узбекистана, к концу 2018 года в республике не хватало более 200 тысяч единиц хозяйственной техники.

«К 1 ноябрю 2018 года основной парк хозяйственной техники Узбекистана составил 176 тыс. 957 единиц, 109 тыс. 157 единиц из которых считаются изношенными (со сроком использования 11 и более лет). Такое положение создает нехватку более 202 тысяч единиц техники в сезон ведения агротехнических работ», - говорится в Концепции, которая подготовлена «Узагротехсаноатхолдингом».

С учетом такого положения, по данным портала Finance.uz, «Узагротехсаноатхолдинг» намерен в ближайшие годы в совокупности реализовать крупные проекты на общую сумму 127,9 млн долларов. Отмечается, что такая «щедрость» «Узагротехсаноатхолдинга» уже привлекла внимание предпринимательских кругов ряда стран Азии и Европы. В частности, с целью реализации проектов до настоящего времени учреждены и начали работать совместные предприятия с «Амкадор», «Бобруйскагромаш» (Беларусь), LSMtron (Южная Корея), «Ростсельмаш» (Россия) и KUHN (Франция). Также компания FSM Traktor (Турция) объявила о том, что приступает к производству тракторов в Узбекистане.

Посол Узбекистана в Таджикистане Эргаш Шоисматов подчеркнул, что именно в этом положении и с учетом ясности источника инвестирования, также существования благоприятных условий для реализации совместных целей, остро ощущается необходимость создания совместного производственного предприятия в Таджикистане.

По словам Хасана Насибова, реализация совместного с «Ориён Инвест» проекта запланирована именно за счет этих инвестиционных сумм «Узагротехсаноатхолдинга». Предприятие будет заниматься производством различных тракторов, в частности погрузочных и для перевозки, специальной техники. По его словам, преимущества такого вида техники заключается в их современности и экономичности.

«По сравнению с зарубежными аналогами, этой технике требуются небольшие расходы и в то же время, качество их работы лучше. Она эффективна с точки зрения грузоподъемности и грузоперевозки. Их запасные части доступны по дешевой цене. Для ведения хозяйства, работ по добыче угля, работ на месторождениях и в горнорудной промышленности, а также сельскохозяйственной сферы важны именно такие критерии, как экономичность и доступность техники», - объяснил он.

В ходе встречи были презентованы образцы грузоподъемных тракторов и специализированной техники для добычи угля, производство которых будет налажено и в Таджикистане.

Возможности экспорта

По словам ответственных лиц компании «Ориён Инвест», важность сотрудничества с предпринимателями Узбекистана связана не только в учреждении совместного производственного предприятия и налаживания производства в Таджикистане.

«Несмотря на значительный прогресс в деле производства сельскохозяйственной техники и машинного оборудования в этой сфере, технический парк Узбекистана больше нуждается в отраслевой технике. И в Таджикистане наблюдается такое положение. В такой ситуации надеяться на то, что Таджикистан посредством увеличения импорта сельскохозяйственной техники из Узбекистана в какой-то мере удовлетворит свои потребности, не является средством решения проблемы. Эту проблему можно решить именно налаживанием совместного производства внутри республики. В то же время, когда мы будем в состоянии производить сельскохозяйственную технику для внутренних потребностей, в перспективе можно организовать ее экспорт в другие страны, например, в Афганистан», - говорят в компании.

При учреждении нового производственного предприятия компанией «Ориён Инвест» предложено на первом этапе считать приоритетным производство техники по добыче угля.

«С учетом ежегодного увеличения потребностей в угле и соответственно специализированной отраслевой техники по добыче, погрузке и перевозке угля, мы предложили в первую очередь отдать предпочтение производству этих видов техники и оборудования. С другой стороны, эти виды тракторов также эффективно и с большое пользой используются в качестве перерабатывающей техники», - объяснил цель этого предложения Саидисматулло Валиев.

«ТАЛКО-КРАНТАС» активен. Artel тоже придет

Это является не окончательным результатом сотрудничества предпринимателей Таджикистана и Узбекистана в сфере производства техники. В ближайшем будущем компания по производству бытовой техники и электроники Узбекистана «Artel» планирует наладить производство холодильников в Душанбе. Отмечается, что этот проект реализуется на основе договоренности, достигнутой между сторонами в ходе государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент 17-18 августа прошлого года.

В настоящее время в ГУП «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО) действует совместное предприятие Таджикистана и Узбекистана – Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛКО-КРАНТАС», первая очередь которого была введена в эксплуатацию во время визита президента Узбекистана в сентябре 2018 года. На этом предприятии, созданной совместно ГУП «ТАЛКО» и ООО «КРАНТАС ГРУПП», в основном занимаются установкой и монтажом специального коммунального и строительного транспорта.

Навстречу 30-летию Государственной независимости

Инвестиционно-производственная компания «Ориён Инвест», созданная Правлением ОАО «Ориёнбанк» с целью привлечения зарубежных инвестиций и создания новых рабочих мест, в настоящее время в отдельности и по совместительству реализует крупные проекты, в числе которых восстановление и модернизация ОАО «Нурихои Осиё» (бывший ОАО «Азот») в городе Сарбанде Хатлонской области, создание предприятия по производству цемента в Кубодиёнском районе, строительство крупного предприятия по производству стекла и изделий из стекла в Согдийской области, возведение комплекса многоэтажных домов в Душанбе и так далее.

По словам Саидисматулло Валиева, на основании указов и предписаний Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона, и в рамках Плана мероприятий по реализации работ по созиданию и благоустройству в честь 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан, который утвержден Постановлением Председателя города Душанбе Рустамом Эмомали, Компания намерена завершить реализацию нескольких крупных проектов.