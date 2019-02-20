В эти минуты начинается оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

В этом году обращение главы государства к парламенту дважды юбилейное: 24 февраля исполнится 25 лет с тех пор, как было положено начало этой практике в новейшей истории России, а для самого Путина нынешнее послание станет 15-м, сообщает ТАСС

В Кремле заранее не анонсировали вероятные темы послания этого года. Сам президент во время своих встреч с профессиональными сообществами в последние недели заявлял, что звучащие во время этих дискуссий предложения могут быть учтены при подготовке документа.

По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.

Ожидается, что вопрос о внутренней политике станет одним из ключевых: о том, как внутри страны будет обустраиваться жизнь, как реально будут реализовываны те задачи, что уже стоят, какими ресурсами, какими методами, какие инструменты будут использованы для этого.

Уже второй год подряд мероприятие проходит не в Кремле, на этот раз для обращения главы государства к парламенту выбран Гостиный двор. В прошлом году, 1 марта Путин выступал с посланием в выставочном центре Манеж, это было обусловлено расширением числа приглашенных и мультимедийным характером того обращения. Перенос же церемонии в этом году связан с ремонтом (заменой паркета) в Георгиевском зале Кремля - парадной резиденции главы государства, где послания оглашались в 2008 - 2016 годах.

Прямую трансляцию послания будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал.

Продолжительность мероприятия не регламентирована. В прошлом году Путин поставил рекорд, выступая с посланием почти два часа, однако в среднем обращения к Федеральному собранию занимают около часа с четвертью (самые короткие выступления - по 48 минут - были у Путина в 2004 и 2005 годах).

Что касается аудитории, то, как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тыс. человек (сенаторы и депутаты Госдумы, члены правительства и представители Администрации президента, генпрокурор, главы Конституционного и Верховного судов, председатели ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, губернаторы, главы основных конфессий и др.). Для освещения мероприятия аккредитованы 761 журналистов из российских и зарубежных СМИ.

В связи с проведением церемонии в центре Москвы с раннего утра и до окончания мероприятия будет перекрыто движение по ряду прилегающих к Гостиному двору улиц.

Послание Федеральному собранию - одно из важнейших ежегодных событий в президентском графике. До прошлого года сам формат этого мероприятия был достаточно консервативен, однако Послание-2018 запомнилось использованием мультимедийных технологий, когда с помощью видеопрезентации на больших экранах в Манеже президент впервые показал миру ряд новейших российских разработок в области вооружений (МБР "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой и другие). Все это вошло во вторую часть выступления президента, в первой же части глава государства говорил о стратегических задачах развития страны, что также сопровождалось отображением инфографики на экранах (впоследствии эти задачи нашли отражение в новом майском указе президента).

Практика обращений главы государства к парламентариям существует во многих странах мира, восходя корнями к тронным речам монархов (в настоящее время тронные речи сохраняются в Великобритании, Испании, Бельгии, Нидерландах). Институт обращений главы государства к парламенту существует и во многих странах на постсоветском пространстве.

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