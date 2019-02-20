Согласно данным Минфина, на начало наступившего года размер долга НБТ перед международными и иностранными кредиторами снизился до $65,7 млн.

Таджикский регулирующий банк, в частности, по данным Минфина, имеет долг перед Международным валютным фондом в объеме $56,3 млн.

Также остаются невозвращенными задолженности перед Китаем ($6 млн) и Исламским банком развития ($3,4 млн.).

В начале прошлого года совокупный размер задолженностей НБТ составлял $99,3 млн.

Между тем, общий объем внешнего долга Таджикистана в прошлом году вырос на $45 млн, составив на 1 января этого года $2 млрд 924 млн.

Около 95% от общего объема этого долга привлекался для обеспечения выполнение услуг правительства страны.

Долги с государственной гарантией составляют около $66 млн, а долги государственных предприятий, которые не гарантируются правительством - $31,5 млн.

Размер внешнего долга Таджикистана составляет 38,9% ВВП республики.

Главным кредитором Таджикистана остается китайский «Эксимбанк», которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.

Задолженности за счет размещения гособлигаций (евробондов) на международных финансовых рынках составляют $500 млн.

Имеются также сравнительно большие задолженности перед Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития.

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