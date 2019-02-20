КПП «Бабатаг» соединит таджикский Гиссар с узбекским Узуном и через него могут проходить только граждане Таджикистана и Узбекистана, а также транспортные средства принадлежащие двум государствам.

Об открытии нового КПП на границе двух государств договоренность была достигнута в ходе госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в августе прошлого года в Ташкент и его переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом сегодня на заседании нижней палаты парламента Таджикистана сообщил командующий пограничными войсками Таджикистана, генерал-полковник Раджабали Рахмонали.

По его словам, новый КПП послужит более устойчивому развитию отношений населения приграничных районов Таджикистана и Узбекистана, снизит поток очередей на других КПП на границе двух государств.

Парламент Таджикистана после выступления Раджабали Рахмонали единогласно ратифицировал соответствующее межправительственное соглашение между Таджикистаном и Узбекистаном.

По межправительственному соглашению от 2002 года, на границе Таджикистана и Узбекистана были установлены 16 КПП, в том числе девять, имеющих международный статус.

Большинство КПП были закрыты в середине 2000-х из-за обострения двусторонних отношений, и в пропускном режиме до начала прошлого года работали только два КПП: один в направлении Турсунзаде-Сарыасия, другой в направлении Бустон-Бекабад.

В марте прошлого года перед госвизитом Шавката Мирзиёева в Душанбе в полном объеме заработали все 16 КПП.

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