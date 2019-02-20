На встречу с президентом, которая состоится во Дворце наций во второй половине дня, в основном, приглашены руководители государственных телевизионных и радиоканалов, главные редакторы государственных газет и журналов Таджикистана.

Об этом «АП» сообщил источник в правительстве страны. Тема встречи «Освещение мировых и внутренних новостей в СМИ».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон редко проводит прямые встречи с журналистами.

В последний раз глава государства провел встречу с представителями творческой интеллигенции страны, в том числе, с журналистами и литераторами 8 декабря 2009 года.

Тогда на встрече, которая длилась более четырех часов, глава государства рассказал о стратегических целях правительства страны в деле достижения энергетической, продовольственной безопасности, а также вывода страны из коммуникационного тупика.

Глава государства тогда говорил, что его слова о светлом будущем страны трактовались некоторыми СМИ за рубежом неправильно и предвзято.

«Когда я говорю о светлом будущем, имею в виду энергетическую безопасность страны, а не то, как трактовали некоторые недобросовестные журналисты, «коммунизм» или «социализм», - заявил Рахмон. – Нам никакой «изм» не нужен».

Он тогда призывал журналистов к единству во имя жизненно важных интересов Таджикистана, а государственных чиновников не делить СМИ республики на государственные и негосударственные.

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