Известный турецкий киноактёр и модель Бурак Озчивит встретился на фуршете с жёнами олигархов, бизнес-леди и моделями Ташкента и заработал за 2,5 часа $379 тысяч.
Местные СМИ сообщили 18 февраля, что киноактёра пригласили в Ташкент на обед с женщинами - поклонницами его актёрских работ. Портал Rusturkey.com сообщил, что Озчивит приехал в Ташкент, чтобы посетить 2,5-часовой банкет с известными людьми.
Интернет-портал «Новости Узбекистана» сообщил, что турецкий киноактёр обсудил с узбекскими кинорежиссёрами вопрос своего участия в новом телесериале и провёл мастер-класс для молодых актеров.
Бурак Озчивит поделился видео и фотографиями с мероприятия в Ташкенте в социальных сетях.
После ужина Озчивит ответил на вопросы поклонниц и сделал вместе с ними несколько совместных фото.
"Я очень рад, что смог сделать счастливым своих поклонниц. Я еще не раз вернусь в Узбекистан. Здесь очень гостеприимные люди, с которыми мне очень приятно общаться", - сказал актер.
Актёр известен своими ролями в фильмах «Великолепный век», «Чёрная любовь», «Королёк - птичка певчая» и многих других.
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Кулли ахбор
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Socrat7
Ислам Абдуганиевич, вы этого хотели?
Кадыров Socrat5
Уважаемый "Socrat" причем тут Ислам Абдуганиевич? Астахфируллах и на том свете не дайте ему покоя!
Будто у Вас нету кумира? Зная ваш ответ естественно вы скажете НЕТУ- приведу сразу же следующих людей как пример:
ОТЕЦ
МАТЬ
ДЯДЯ
ТЁТЯ
БАБУШКА
ДЕДУШКА
СЫН
ДОЧЬ
БРАТ
СЕСТРА
ну или кто нибудь еще...
said Socrat5
При Абдуганиевиче такого не было. Мирзиееву теперь будет основание попросить вышеуказанных олигархов и бизнес-леди предоставить развернутые налоговые декларации.