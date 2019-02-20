В Душанбе 14 февраля в кинотеатре «Кайхон» состоялась премьера кинокомедии «Миллион до Нового года». Фильм снят молодыми кинематографистами из Худжанда.

Продюсер фильма, директор ТРК «Азия» и лидер «Территории юмора» Аъзамхон Акбаров рассказал «АП», что фильм был снят в течение 23 дней и раннее был представлен худжандским зрителям.

Сюжет фильма начинается со знакомства молодого сотрудника радио Шерзода с красавицей Дильноза. Шерзод с первого взгляда влюбляется в нее и начинает попытку завоевать ее сердце. Затем он узнает, что она – дочь известного и авторитетного в Худжанде бизнесмена Джамиля Тахировича. Отец Дильнозы ставит перед Шерзодом условие, что он до Нового года должен найти миллион сомони. Если новоявленный Меджнун выполнит условие, то Джамиль Тахирович даст согласие на брак дочери с ним. Парень соглашается и приступает к выполнению задания, при этом с ним происходят интересные и смешные вещи.

В фильме колоритно изображены жизненный уклад жителей согдийского региона, во всей красе представлен диалект худжандцев, манера говорить, обыгрывая слова, вплетая в предложения молодежный сленг и русскую речь.

«Героев фильма блестяще сыграли резиденты «Территории юмора» — известного юмористического телешоу. Ребята при создании фильма выложились по полной и сделали все, чтобы он оказался очень смешным», - говорит Аъзамхон Акбаров.

И им это удалось. Практически на всем протяжении фильма в зале не прекращался смех, сцены или манерные шутки встречались взрывом смеха зрителей.

«После просмотра фильма мое представление о таджикском кино изменилось. Актеры исполнили свои роли отлично. Худжандский диалект в фильме использован к месту и от этого фильм еще больше выиграл», - сказала после просмотра житель Душанбе Искандар Рахмонов.

Показ фильм в кинотеатре «Кайхон» продолжится еще несколько дней.

Аъзамхон Акбаров сообщил, что дальнейший показ фильма в Душанбе зависит от спроса.

«Будет ли продолжен показ – все зависит от душанбинского зрителя, от того, как они его примут и насколько востребован окажется наш труд. Только тогда мы сможем определить, нужно ли нам продлевать премьерный показ фильма или нет», - сообщил он.

«До этого я не очень старалась смотреть отечественные фильмы. Но после просмотра комедии «Миллион до Нового года» у меня появилась уверенность, что наши тоже могут сделать качественное кино. Смеялась от души от начала до конца фильма», - сказала еще одна зрительница Дилошуб Камолова.

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