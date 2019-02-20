В Душанбе 19 февраля состоялась встреча министра культуры Таджикистана Шамсиддина Орумбекзода с послом Польши в Душанбе (с резиденцией в Ташкенте) Петром Ивашкевичем. Были обсуждены вопросы наращивания сотрудничества двух государств в сферах культуры и искусства, сообщили в пресс-центре Минкультуры Таджикистана.

На встрече было отмечено, что в рамках культурных отношений двух стран проведение фестиваля польских фильмов в Таджикистане стало традиционным.

В связи с этим польский дипломат предложил провести в текущем году Дни культуры Польши в Таджикистане с концертами известных польских исполнителей и выставкой художников из Варшавы.

На встрече также был обсужден вопрос подготовки таджикских специалистов культуры в Польше.

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Польшей были установлены 11 февраля 1992 года.

Основа для развития дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества была заложена во время обмена официальными визитами: президента Польши в Таджикистан в октябре 2002 года и президента Таджикистана в Польшу в мае 2003 года. Во время официальных визитов были подписаны семь важных межгосударственных и межправительственных документов в области экономики, культуры, науки, образования, а также борьбы с преступностью, положившие основу договорно-правовой базы таджикско-польских отношений.

В структуре экспорта из Таджикистана в Польшу преобладают сырьевые ресурсы, такие как хлопок-волокно, шелк-сырец и алюминий.

Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере основано на Межправительственном соглашении о сотрудничестве в области культуры, образования и науки, подписанном в 2003 году.

С этого момента между двумя странами интенсивно развивается сотрудничество в культурной и образовательной сферах.

В рамках данного Соглашения Польша предоставляет государственные программы для обучения в Польше таджикских студентов, проходит показ польских фильмов, таджикские мастера национального творчества участвуют в фестивалях и ярмарках, организуемых на польской земле.

Договорно-правовая база двусторонних отношений состоит из более чем 15 правовых документов.

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