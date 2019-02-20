АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- Россотрудничество в Душанбе проводит пресс-конференцию по теме учебных квот в российских вузах для таджикских абитуриентов. Начало в 11 часов в Центре науки и культуры.
- В городах и районах Таджикистана проводится 1-й этап республиканских соревнований по армреслингу и тяжелой атлетике среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.
- Стартует 2-й, региональный, этап республиканских соревнований по женскому футболу среди участниц выше 16 лет, посвященных Дню Матери.
- Состоится региональный этап зимних республиканских соревнований по легкой атлетике, посвященные празднику Навруз. Также пройдет региональный этап республиканских соревнований по теннису в возрастных категориях 10-13 лет и 14-17 лет, региональный этап республиканских соревнований по тяжелой атлетике и художественной гимнастике
- Стартует финальная часть Кубка Федерации футбола Таджикистана среди команд высшей и низших лиг национального первенства.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ФЕВРАЛЯ
2006 – Начало строительства гидроэлектростанции Сангтуда-2
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ФЕВРАЛЯ
1926 - Родился кинорежиссер Мукаддас Махмудов.
1929 - Родился поэт Абдуджалил Воситзода.
1929 - Родился композитор Яхиэл Сабзанов.
1936 - Родился доктор медицинских наук, профессор Мухтор Муродов.
1936 - Родился русскоязычный поэт Таджикистана Леонид Пащенко.
1940 - Родился поэт Гоиб Сафарзода.
1943 - Родился ученый Миродасен Худоиев
1948 – Родился доктор филологических наук Мирзо Муллоахмадов.
1950 - Родился Гул Шерали, экс-министр энергетики и промышленности Таджикистана.
1951 - Родился Сайдамир Зухуров, экс-начальник Главного управления по защите государственных секретов при правительстве РТ.
1955 - Родился композитор Кудратулло Хикматов.
1966 - Родился банкир Ниёзмурод Саидмуродов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 0-5 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Облачно, ночью преимущественно без осадков, днем в долинах дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО местами небольшой снег, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 15-20 мороза (в районе Булункуля 30-32 мороза), днем 3-8 мороза (в районе Булункуля 12-14 мороза).
По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег), в отдельных горных районах сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 10-12 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе – Облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь, лишь к концу дня с переходом в мокрый снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, дождь, с переходом в мокрый снег. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью и днем 1-3 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 1-3 тепла.
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