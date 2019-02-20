АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

- Россотрудничество в Душанбе проводит пресс-конференцию по теме учебных квот в российских вузах для таджикских абитуриентов. Начало в 11 часов в Центре науки и культуры.

- В городах и районах Таджикистана проводится 1-й этап республиканских соревнований по армреслингу и тяжелой атлетике среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

- Стартует 2-й, региональный, этап республиканских соревнований по женскому футболу среди участниц выше 16 лет, посвященных Дню Матери.

- Состоится региональный этап зимних республиканских соревнований по легкой атлетике, посвященные празднику Навруз. Также пройдет региональный этап республиканских соревнований по теннису в возрастных категориях 10-13 лет и 14-17 лет, региональный этап республиканских соревнований по тяжелой атлетике и художественной гимнастике

- Стартует финальная часть Кубка Федерации футбола Таджикистана среди команд высшей и низших лиг национального первенства.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ФЕВРАЛЯ

2006 – Начало строительства гидроэлектростанции Сангтуда-2

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ФЕВРАЛЯ

1926 - Родился кинорежиссер Мукаддас Махмудов.

1929 - Родился поэт Абдуджалил Воситзода.

1929 - Родился композитор Яхиэл Сабзанов.

1936 - Родился доктор медицинских наук, профессор Мухтор Муродов.

1936 - Родился русскоязычный поэт Таджикистана Леонид Пащенко.

1940 - Родился поэт Гоиб Сафарзода.

1943 - Родился ученый Миродасен Худоиев

1948 – Родился доктор филологических наук Мирзо Муллоахмадов.

1950 - Родился Гул Шерали, экс-министр энергетики и промышленности Таджикистана.

1951 - Родился Сайдамир Зухуров, экс-начальник Главного управления по защите государственных секретов при правительстве РТ.

1955 - Родился композитор Кудратулло Хикматов.

1966 - Родился банкир Ниёзмурод Саидмуродов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 0-5 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Облачно, ночью преимущественно без осадков, днем в долинах дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО местами небольшой снег, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 15-20 мороза (в районе Булункуля 30-32 мороза), днем 3-8 мороза (в районе Булункуля 12-14 мороза).

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег), в отдельных горных районах сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 10-12 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь, лишь к концу дня с переходом в мокрый снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь, с переходом в мокрый снег. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью и днем 1-3 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 1-3 тепла.