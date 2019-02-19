В The Verge рассказали о том, что отправленные эмодзи в соцсетях всё чаще приводят в судах США как доказательства. В период с 2004 по 2019 года количество эмодзи и эмотиконов, на которые ссылались в судебных делах, значительно возросло. Причём 30% из 171 случая, когда смайлы использовались в суде, пришлись на 2018 год, пишет издание.

По словам профессора юриспруденции Университета Санта-Клары Эрика Голдмана (Eric Goldman), эмодзи чаще всего используют как доказательства в делах о сексуальных домогательствах и преследованиях. Например, в одном из случаев прокуроры из Сан-Франциско с помощью эмодзи пытались доказать, что задержанный во время рейда против проституции мужчина был сутенёром. По мнению обвинителей, эмодзи короны, туфель на высоком каблуке и мешка с деньгами, которые он отправил некой девушке в Инстаграме, подразумевали рабочие отношения между ними. Однако обвиняемый настаивал, что он пытался завязать романтические отношения.

По этому делу суд даже пригласил эксперта, специализирующегося на теме сексуальной эксплуатации, — он тоже посчитал, что эмодзи доказывают обвинения в сутенёрстве. По мнению специалиста, отправленные эмодзи означают: «Надень свои высокие каблуки и заработай немного денег». Тем временем корона означала, что «сутенёр — это король». В конечном счёте эмодзи не сыграли ключевую роль в принятии решении по делу, но выступили как косвенные доказательства, отмечают в The Verge.

В 2017 году в Израиле семейную пару обязали выплатить несколько тысяч долларов штрафа арендодателю, который обвинил их в недобросовестности. После просмотра квартиры они отправили ему сообщение с несколькими положительными эмодзи, в том числе с бутылкой шампанского — мужчина расценил это как согласие на аренду. Но затем они перестали отвечать на его сообщения и сняли другую квартиру — тогда он обратился в суд и выиграл.

Эмодзи можно по-разному трактовать из-за контекста

До сих пор эмодзи и эмотиконы редко влияли на ход судебных разбирательств. Голдман отмечает, что многие судьи отказываются принимать смайлики как доказательства, так как считают, что они не имеют отношения к делу. Тем временем, по мнению профессора, суды должны признать значимость эмодзи. «Представьте подмигивающий смайлик в конце предложения, вы прочитаете этот текст по-другому, чем без смайлика», — говорит он.

Однако толкование эмодзи может представлять для судов проблему. Кроме того, что разные платформы по-своему изображают смайлики, люди ещё и по-разному их интерпретируют. При этом экспертов по эмодзи не существует. Как отмечает Голдман, зачастую значение эмодзи зависит от контекста.

Помимо этого, одни и те же эмодзи могут восприниматься по-разному даже в зависимости от операционной системы - например, улыбающийся смайл в ранних версиях iOS люди часто интерпретировали как негативный, в отличие от аналогов на других платформах.

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