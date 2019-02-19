Милиция Душанбе с 19 по 28 февраля проводит в столице специальную профилактическую операцию «Тротуар», в ходе которой будут привлечены к административной ответственности водители припарковавшие свои авто на пешеходных тротуарах.

В специально созданные для проведения операции рабочие группы, помимо сотрудников милиции, вошли представители общественных организаций и журналисты.

Машины будут изымать, водителей штрафовать по-крупному.

Начальник УМВД Таджикистана по городу Душанбе Шариф Назарзода в ходе брифинга, посвященного началу операции, призвал жителей столицы быть активными в деле наведения порядка на дорогах города.

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