Завершился конкурс, который «МегаФон Таджикистан» проводил ко Дню всех влюбленных. Участники групп оператора в социальных сетях могли претендовать на главный приз – романтическую поездку в ГК «Сафед Дара», рассказав о своих любимых. В минувший уикенд победители конкурса наслаждались чистейшим воздухом и великолепными видами гор Таджикистана.

Три пары победителей были определены на страницах компании «МегаФон Таджикистан» в «Одноклассниках», «Инстаграме» и «Фейсбуке» с помощью генератора случайных чисел. Чтобы попасть в число претендентов на приз, требовалось выполнить несколько простых условий, в том числе отметить в комментариях любимого человека и назвать три его главных качества. И, конечно, нужно было иметь огромное желание побывать вместе в «Сафед Дара»!

Имена победителей стали известны в самый романтический праздник года – 14 февраля. И уже на следующий день шесть счастливчиков вдыхали свежий горный воздух в обществе своих вторых половинок.

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«Все было организовано на высшем уровне, ощущения – непередаваемые! Мы будто оказались в сказке. Спасибо за замечательный конкурс!» – поделилась эмоциями победительница в группе «МегаФон Таджикистан» на «Фейсбуке» Сабрина Дейнарович.

«Неповторимые пейзажи, превосходный романтический ужин, лыжи, сноуборд, сноутюбы… Адреналин просто зашкаливает! Спасибо, «МегаФон»»! – добавляет победительница в «Одноклассниках» Дилором Кавракова.

«Каждый день мы дарим влюбленным радость общения по телефону и в интернете. Но 14 февраля – всё-таки особенный день, поэтому мы решили устроить для наших подписчиков такой праздник, о котором они будут вспоминать долгие годы. Присоединяйтесь к нам в соцсетях – будет еще много разных конкурсов и подарков!» – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

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