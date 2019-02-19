Таджикский мастер-тяжеловес по «пахлавони» (вид борьбы) и другим видам спортивной борьбы Навруз Арабов примет участие в спортивном фестивале в американском городе Коламбус (штат Огайо), ежегодно организуемом Арнольдом Шварценеггером.

Известный спортсмен и актёр вместе с партнерами ежегодно на нескольких континентах проводит такие фестивали, привлекая любителей бодибилдинга и фитнеса, неолимпийских видов спорта, присутствующих в программе мероприятий.

Кроме того, в турнирах в рамках его фестивалей принимают участие и оттачивают свое мастерство представители олимпийских видов единоборств – дзюдо, вольная и греко-римская борьба.

В этом году фестиваль в США пройдет в период с 1 по 3 марта.

В список атлетов, приглашенных выступить на «Арнольд Классик-2019» в Коламбусе вошел и таджикский спортсмен Навруз Арабов.

«Я в последние два года участвую в фестивалях Шварценеггера, - говорит Навруз. – в 2017 и 2018 годах выиграл соревнования по самбо в весовой категории свыше 100 кг. Сейчас планирую переходить в дзюдо. В последние годы я вплотную занимался борьбой пахлавони в рамках зурхона (комплексный классический вид спорта, состоящий из несколько дисциплин, распространенный в Иране, Азербайджане, Афганистане, Индии. Сегодня популяризируется в ряде других стран мира, в том числе и в Таджикистане). Но в этом виде мало проводятся соревнований. Конечно, я не бросаю эти виды, но для своего совершенствования хочу продолжить выступление в дзюдо и самбо».

Навруз Арабов во время поединка Фото из личного архива

Навруз перед отправлением в США будет проходить сборы в Германии. В Дюссельдорфе ежегодно проходят сборы по дзюдо, где собираются именитые представители этого вида. У Навруза уже есть приглашение в немецкий город.

В вольной или греко-римской борьбе ему нужно сгонять, как минимум, 20 кг веса.

«Это тяжело для меня, а в дзюдо и самбо можно в таком весе выступать», - считает Навруз.

По его словам, спортсмены-тяжеловесы испытывают нехватку спарринг-партнеров стране.

Хотя, по его словам, в последние годы в дзюдо в весе свыше 100 кг выступают Хуршед Маджидов, Тимур Рахимов, Мирмахмад Шакармахмадов и другие.

Навруз сам весит уже 140 кг, и трудно найти партнера для тренировок.

«У нас сейчас есть залы, где можно тренироваться, особенно в столице построили много современных спорткомплексов, но наша проблема в поиске партнеров», - говорит он.

Поэтому тяжеловесы стараются проводить учебно-тренировочные сборы за пределами республики. Например, в Казахстане, России, Европе и США.

«Участие в фестивале Шварценеггера поможет в подготовке к официальным соревнованиям Азии и мира, - рассказал Навруз. – В состав сборных команд Таджикистана по различным видам борьбы мало тяжеловесов. Конкуренция в республике не очень высока, но на мировой арене она достаточно сильная».

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