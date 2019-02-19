В период с 20 по 21 февраля в республике ожидаются осадки: в частности, в среду будет усиление западного ветра до 17-22 м/с, а в четверг снег местами будет сильный (за исключением ГБАО).

По данным синоптиков, в отдельных предгорных районах Хатлонской области и горных районах РРП снег также будет сильным.

Дневная температуры в долинах в эти дни понизится на 8-100С.

На всех горных дорогах (Душанбе-Худжанд, Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб, Хорог-Гунд) сохраняется сход снежных лавин.

В Душанбе завтра будет облачно. Днем дождь, который к концу дня перейдет в мокрый снег. Температура днем составит 7-9 тепла.

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