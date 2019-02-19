В период с 20 по 21 февраля в республике ожидаются осадки: в частности, в среду будет усиление западного ветра до 17-22 м/с, а в четверг снег местами будет сильный (за исключением ГБАО).
По данным синоптиков, в отдельных предгорных районах Хатлонской области и горных районах РРП снег также будет сильным.
Дневная температуры в долинах в эти дни понизится на 8-100С.
На всех горных дорогах (Душанбе-Худжанд, Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб, Хорог-Гунд) сохраняется сход снежных лавин.
В Душанбе завтра будет облачно. Днем дождь, который к концу дня перейдет в мокрый снег. Температура днем составит 7-9 тепла.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Дар Тоҷикистон дарахтони бодом шукуфон гаштанд
“Миллион то соли нав” пас аз тасхири Хуҷанд ба Душанбе омад
Дастгирри Tcell аз беҳтарин велосипедронҳои Тоҷикистон дар сабқати Ҷоми «Критериум»-и Суғд
Қоидаҳои нави фурӯши симкорт: бо шиносномаи нав ва зери назорати камераҳои видео
Веломарафони оммавии зимистонаи Хуҷанд- Бӯстон бо алоқа аз ширкати Tcell
Мардони тоҷик аз “занкалон” шудан метарсанд?
Шикори ронандагони автомашинаҳои дар пиёдароҳҳо гузошташуда
Милитсияи пойтахт ронандаро барои таҳқири зани роҳрӯб ҷарима кард
Данғара: ҳалокати 4 нафар бар асари бархӯрди автомашинаҳо
Дар Тоҷикистон корхонаи муштарак бо Ӯзбекистон сабт шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Socrat14
Нужно срочно обратиться молодому мэру столицы. Судя по тому что пишут о нем он всемогущий - он может контролировать даже погоду. Пусть подарит Таджикистанцам солнце над их головами. Тогда он точно оправдает свой титул Офтоби Миллат.