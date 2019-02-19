В южных регионах Таджикистана, а также в районах республиканского подчинения расцвел миндаль. Эти деревья расцветают в Таджикистане раньше всех, потому что они чутко реагируют на тепло.
В Таджикистане миндаль начинает цвести в середине февраля – в Шахритусе и заканчивает в конце марта – на севере республики. Почки миндаля начинают распускаться при температуре 8°-10° градусов, при 15°C дерево зацветает, и цветет около 10-15 дней. Это окультуренные сорта; цветение дикого миндаля начнется через неделю, в его цветах будет больше преобладать розовый оттенок.
По словам научного сотрудника института лесного хозяйства Таджикистана, Ивана Устяна, в нашей стране в диком виде произрастает миндаль бухарский - кустарник.
- Он занесён в Международную Красную Книгу со статусом «Уязвимый вид». Дикий горький миндаль на склонах гор служит предотвращению эрозии почвы. К сожалению, большая часть кустарников погибает под копытами домашнего скота, - объясняет Устян.
Сладкий миндаль очень капризное дерево, растить его – дело нешуточное. Несмотря на раннее цветение, миндаль чувствителен к холоду, его цветы часто погибают от заморозков, поэтому раннее цветение миндаля нежелательно. В этом году миндаль зацвел по графику, так что таджикские садоводы ожидают хороший урожай.
Культурные сорта миндаля выращиваются на приусадебных плантациях в Хатлонской области. По словам Устяна, в Вахшской зональной станции были богатые коллекции сортов миндаля. В Гараути и Шахритусе в приусадебных участках выращиваются очень хорошие и устойчивые сорта этого дерева. Урожай в этих районах будут собирать в конце июля. В среднем с одного дерева на юге страны садоводы получают 15-20 килограммов, тогда как в соседнем Узбекистане – до 45-50 кг.
Стоимость сырого, неочищенного миндаля на рынке Таджикистана составляет порядка 80-90 сомони за килограмм, на российском агропромышленном сервере оптовая цена килограмма такого же миндаля из Таджикистана составляет 660 рублей (около 94 сомони).
Главными мировыми производителями миндаля являются США, Австралия, Иран и Турция.
Кстати, сельское население Таджикистана собирает и урожаи дикого миндаля, который потом сдают в Агентство лесного хозяйства в среднем за 10-15 сомони за один килограмм. Из горького миндаля производят миндальное масло, которое используется в медицинских целях и кулинарии.
- Собирать его не трудно, кустарники дикого миндаля невысокие - по росту человека; в день можно собрать 5-6 килограммов горького миндаля, если очень постараться, то и 10 килограммов, - говорит житель Гиссара района Сафар, который занимается сбором дикого миндаля.
Для таджикского народа цветы миндаля имеют сакральное значение. Например, в Гиссаркой долине у таджикских девушек был обычай гадать по цветку миндаля, как по ромашке – «любит - не любит», из дерева миндаля делали амулеты и вешали их на колыбели. В Древней Согдиане цветущие веточки миндаля приносили в жертву богу, ими защищали заболевших детей от злых духов, с ними на руках читали молитвы. Иранцы считали это растение Древом Небес.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Мардони тоҷик аз “занкалон” шудан метарсанд?
Шикори ронандагони автомашинаҳои дар пиёдароҳҳо гузошташуда
Милитсияи пойтахт ронандаро барои таҳқири зани роҳрӯб ҷарима кард
Данғара: ҳалокати 4 нафар бар асари бархӯрди автомашинаҳо
Дар Тоҷикистон корхонаи муштарак бо Ӯзбекистон сабт шуд
Сармоягузории Тоҷикистон ба соҳаи мошинсозӣ ва истихроҷи нафти Русия
Тоҷикистон дар зинаи охир аз рӯи суръати интернет
Тадқиқот: Никоҳи барвақтӣ ба ҷанҷолҳои оилавӣ оварда мерасонад
Салом алейкум, Тоҷикистон! Анонс, як рӯзи таърих, вазъи обуҳаво
97,7 дарсад сокинони Тоҷикистон худкуширо гуноҳ гуфтаанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста