Согдийский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы гражданку Узбекистана Гулмиру Ахмедову. Об этом «АП» сообщили в областном суде.
Источник отметил, что на скамье подсудимых была 41-летняя уроженка района Бешарик Ферганской области Узбекистана, проживающая в джамоате Ёва Б.Гафуровского района Согдийской области.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренным ст. 104 ч. 2, пункты «В,Е,И» (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии), 243 ч. 1 (надругательство над телами умерших) и 249 ч. 4 пункты «Б,В» (Разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере) УК Таджикистана.
Источник в облсуде отметил, что преступление она совершила 14 июля 2018 года.
«Осужденная занималась малым бизнесом. У нее были долги перед банками и она решила убить свою соседку - пожилую женщину Эргашой Холбоеву, и завладеть ее имуществом, в частности, золотыми украшениями», - сообщил источник.
По его словам, соседку она пригласила домой под предлогом, чтобы та помогла ей отодвинуть шифоньер.
«Когда соседка пришла, Ахмедова ударила пожилую женщину два раза ножом в спину. Женщина закричала и хотела выбежать на улицу. Осуждённая закрыла ей рот полотенцем, и стала бить ее головой об пол. В результате соседка скончалась от полученных тяжёлых травм головы», - отметили в облсуде.
Однако, по словам источника, осужденная на этом не остановилась: она сняла все золотые украшения женщины, закутала ее тело в одеяло, с помощью сына перенесла ее в тандырхона (где пекут лепешки), сожгла ее тело, а после останки закопала во дворе.
Золотые изделия осуждённая продала за 1850 сомони.
«Женщину искали родные, а утром 21 июля собака погибшей принесла череп хозяйки в дом ее сына. Благодаря собаке правоохранительные органы вышли на след преступления и раскрыли его», - отметил источник.
Срок наказания осужденная будет отбывать в колонии общего режима.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Мардони тоҷик аз “занкалон” шудан метарсанд?
Шикори ронандагони автомашинаҳои дар пиёдароҳҳо гузошташуда
Милитсияи пойтахт ронандаро барои таҳқири зани роҳрӯб ҷарима кард
Данғара: ҳалокати 4 нафар бар асари бархӯрди автомашинаҳо
Дар Тоҷикистон корхонаи муштарак бо Ӯзбекистон сабт шуд
Сармоягузории Тоҷикистон ба соҳаи мошинсозӣ ва истихроҷи нафти Русия
Тоҷикистон дар зинаи охир аз рӯи суръати интернет
Тадқиқот: Никоҳи барвақтӣ ба ҷанҷолҳои оилавӣ оварда мерасонад
Салом алейкум, Тоҷикистон! Анонс, як рӯзи таърих, вазъи обуҳаво
97,7 дарсад сокинони Тоҷикистон худкуширо гуноҳ гуфтаанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста