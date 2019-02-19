Согдийский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы гражданку Узбекистана Гулмиру Ахмедову. Об этом «АП» сообщили в областном суде.

Источник отметил, что на скамье подсудимых была 41-летняя уроженка района Бешарик Ферганской области Узбекистана, проживающая в джамоате Ёва Б.Гафуровского района Согдийской области.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренным ст. 104 ч. 2, пункты «В,Е,И» (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии), 243 ч. 1 (надругательство над телами умерших) и 249 ч. 4 пункты «Б,В» (Разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере) УК Таджикистана.

Источник в облсуде отметил, что преступление она совершила 14 июля 2018 года.

«Осужденная занималась малым бизнесом. У нее были долги перед банками и она решила убить свою соседку - пожилую женщину Эргашой Холбоеву, и завладеть ее имуществом, в частности, золотыми украшениями», - сообщил источник.

По его словам, соседку она пригласила домой под предлогом, чтобы та помогла ей отодвинуть шифоньер.

«Когда соседка пришла, Ахмедова ударила пожилую женщину два раза ножом в спину. Женщина закричала и хотела выбежать на улицу. Осуждённая закрыла ей рот полотенцем, и стала бить ее головой об пол. В результате соседка скончалась от полученных тяжёлых травм головы», - отметили в облсуде.

Однако, по словам источника, осужденная на этом не остановилась: она сняла все золотые украшения женщины, закутала ее тело в одеяло, с помощью сына перенесла ее в тандырхона (где пекут лепешки), сожгла ее тело, а после останки закопала во дворе.

Золотые изделия осуждённая продала за 1850 сомони.

«Женщину искали родные, а утром 21 июля собака погибшей принесла череп хозяйки в дом ее сына. Благодаря собаке правоохранительные органы вышли на след преступления и раскрыли его», - отметил источник.

Срок наказания осужденная будет отбывать в колонии общего режима.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.