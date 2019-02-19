Объявление о том, что симки будут платными, создало ажиотаж.

Теперь граждане Таджикистана не могут иметь более двух сим-карт. Сим-карты должны регистрироваться по паспортам нового образца (которые начали выдавать с 2014 года) под наблюдением камеры. Об этом говорится в поправках к постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними».

Постановление о внесении поправок к постановлению правительства от 30 апреля 2016 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 9 февраля 2019 года, и он был опубликован в правительственной газете «Джумхурият» 15 февраля.

«Служба связи при правительстве Республики Таджикистан обязана принимать меры по регистрации не более двух сим-карт на одного человека у всех операторов (то есть, две сим-карты в принципе, вне зависимости у какого оператора, - ред.) и переоформлять сим-карты, которые не зарегистрированы на паспорта образца 2014 года в течение 6 месяцев», - говорится в постановлении правительства.

Подключение иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянное место жительства которых не является Республика Таджикистан, осуществляется на срок разрешения их пребывания на территории страны – согласно сроку действия визы. Для лиц, имеющих права на временное пребывание без визы с регистрацией или без регистрации, на соответствующий срок.

Также согласно новым поправкам к пункту 17 постановления, ответственные лица должны устанавливать камеры наблюдения в каждом пункте продажи сим-карты.

Замена или приобретение паспорта образца 2014 года стоит 94,3 сомони ($10 по курсу НБТ). Штраф за просроченный паспорт составляет 110 сомони.

«Ответственные лица должны обеспечить пункты продажи сим-карт камерами видеонаблюдения)», - говорится в документе.

Также согласно новым поправкам, операторы должны отключить сим-карты, которые не используются более шести месяцев.

«Они должны сохранят копию документов во время приобретения сим-карты в электронном виде в соответствии с законодательством Таджикистана», - отмечается в постановлении.

Согласно новым поправкам запрещается продажа и реализация зарубежных сим-карт в Таджикистане и сим-карт таджикских операторов за рубежом.

В соответствии с пунктом 20 постановления, несовершеннолетние с 16 лет могут приобретать сим-карты по письменному согласию родителей или опекунов.

«С письменного согласия родителей они должны предоставить паспорта образца 2014 года. Родители и опекуны обязаны наблюдать за использованием сим-карт со стороны несовершеннолетних детей», - говорится в постановление.

В настоящее время, в Таджикистане услуги мобильной связи оказывают Tcell, Вавилон-М, Мегафон Таджикистана и Beeline.

Сим-карты за 250 сомони пока отменены

Напомним, по инициативе МВД страны, с 1 сентября 2018 года стоимость одной сим-карты должна была подняться до 250 сомони ($26). У нововведения, по данным ведомства, были две цели - борьба с «лишними» сим-картами и из соображения безопасности.

Объявление о том, что теперь симки будут платными, было опубликовано буквально за пару недель до указанного срока. И создало ажиотаж. Тогда после многочисленных жалоб и статей в СМИ в дело вмешался сам президент и на заседании правительства дал поручение до 1 января 2019 года временно приостановить внедрение решения.

А в конце января текущего года Антимонопольная служба сообщила, что вопрос повышения цены на сим-карты изучается рабочей комиссией, и по всей вероятности, в ближайшее время их стоимость не изменится.

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