Теперь граждане Таджикистана не могут иметь более двух сим-карт. Сим-карты должны регистрироваться по паспортам нового образца (которые начали выдавать с 2014 года) под наблюдением камеры. Об этом говорится в поправках к постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними».
Постановление о внесении поправок к постановлению правительства от 30 апреля 2016 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 9 февраля 2019 года, и он был опубликован в правительственной газете «Джумхурият» 15 февраля.
«Служба связи при правительстве Республики Таджикистан обязана принимать меры по регистрации не более двух сим-карт на одного человека у всех операторов (то есть, две сим-карты в принципе, вне зависимости у какого оператора, - ред.) и переоформлять сим-карты, которые не зарегистрированы на паспорта образца 2014 года в течение 6 месяцев», - говорится в постановлении правительства.
Подключение иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянное место жительства которых не является Республика Таджикистан, осуществляется на срок разрешения их пребывания на территории страны – согласно сроку действия визы. Для лиц, имеющих права на временное пребывание без визы с регистрацией или без регистрации, на соответствующий срок.
Также согласно новым поправкам к пункту 17 постановления, ответственные лица должны устанавливать камеры наблюдения в каждом пункте продажи сим-карты.
Замена или приобретение паспорта образца 2014 года стоит 94,3 сомони ($10 по курсу НБТ). Штраф за просроченный паспорт составляет 110 сомони.
«Ответственные лица должны обеспечить пункты продажи сим-карт камерами видеонаблюдения)», - говорится в документе.
Также согласно новым поправкам, операторы должны отключить сим-карты, которые не используются более шести месяцев.
«Они должны сохранят копию документов во время приобретения сим-карты в электронном виде в соответствии с законодательством Таджикистана», - отмечается в постановлении.
Согласно новым поправкам запрещается продажа и реализация зарубежных сим-карт в Таджикистане и сим-карт таджикских операторов за рубежом.
В соответствии с пунктом 20 постановления, несовершеннолетние с 16 лет могут приобретать сим-карты по письменному согласию родителей или опекунов.
«С письменного согласия родителей они должны предоставить паспорта образца 2014 года. Родители и опекуны обязаны наблюдать за использованием сим-карт со стороны несовершеннолетних детей», - говорится в постановление.
В настоящее время, в Таджикистане услуги мобильной связи оказывают Tcell, Вавилон-М, Мегафон Таджикистана и Beeline.
Сим-карты за 250 сомони пока отменены
Напомним, по инициативе МВД страны, с 1 сентября 2018 года стоимость одной сим-карты должна была подняться до 250 сомони ($26). У нововведения, по данным ведомства, были две цели - борьба с «лишними» сим-картами и из соображения безопасности.
Объявление о том, что теперь симки будут платными, было опубликовано буквально за пару недель до указанного срока. И создало ажиотаж. Тогда после многочисленных жалоб и статей в СМИ в дело вмешался сам президент и на заседании правительства дал поручение до 1 января 2019 года временно приостановить внедрение решения.
А в конце января текущего года Антимонопольная служба сообщила, что вопрос повышения цены на сим-карты изучается рабочей комиссией, и по всей вероятности, в ближайшее время их стоимость не изменится.
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Кулли ахбор
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Неуч1
Условно говоря у меня паспорт, которого получил лет 6 назад (старого образца). Еще не просрочен. Также имеется симкарта оформленная на этот паспорт. Теперь чтобы переоформить свою же симкарту мне придется сперва получить паспорт нового образца (пластиковый). Но почему я должен это делать, когда в свое время на таких же законных основаниях получал и паспорт и симкарту ( обратите внимание, не бесплатно)? Почему мне за это еще и платить, за новый паспорт и перерегистрацию симкарты? Уважаемые юристы, есть таковые тут есть, таким образом не нарушаются ли конституционные права потребителей, граждан?
kaltuch Неуч37
Когда нет месторождений газа и нефти, а заработать хочется, всегда есть неистощимый ресурс - кошельки населения.
Кстати, вы заметили, что теперь все сезонные рабочие каждый год будут покупать новые симки, если за 6 месяцев не успеют вернуться на родину?
Омар Хайям2
Опять правительство издает незаконные постановления. Паспорта старого образца еще никто не отменял.
Socrat Омар Хайям1
Ну это Правительство Таджикистана - и закон, и исполнитель, и суд в одном лице. Делают все что вздумается