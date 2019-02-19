Компания Tcell поддержала проведение массового зимнего веломарафона, который связал два города Согдийской области – Бустон и Худжанд.
Веломарафон был торжественно открыт при участии Председателя Комитета по делам молодежи и спорта, Заместителя Губернатора Согдийской области и Генерального Директора Tcell.
В веломарафоне Худжанд-Бустон приняли участие более 200 велосипедистов-любителей. Победителями веломарафона стали Шарипов Раббонишох, Бободжонов Бободжон и Мухаммаджонов Наимчон, которые пришли к финишу первыми. На торжественной церемонии награждения, они получили ценные призы – смартфоны и связь от компании Tcell. Также, победители получили «красивые» номера от компании категорий «золото», «серебро» и «бронза» за соответствующее занятое место, с подключением тарифного плана «Даркор 59».
На финише веломарафона, абсолютно все участники были награждены благодарственными грамотами от Tcell, Федерации велосипедистов Республики Таджикистан и Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ. Tcell подготовил еще один сюрприз для всех участников марафона: каждый из них получил купон на приобретение номера категории «бронза» с 50% скидкой!
На протяжении всего маршрута марафона, участники могли воспользоваться надежной связью от Tcell, делясь эмоциями и впечатлениями от личных побед с друзьями в мессенджерах и социальных сетях.
Для компании Tcell, поддержка спортивных мероприятий занимает важное место в стратегии социальной ответственности. Пропагандируя ценности здорового образа жизни, поддерживая проведение спортивных мероприятий, Tcell вносит свой вклад в укрепление здоровой нации.
«Мы неоднократно поддерживали и проводили собственные состязания, соревнования и турниры в разных видах спорта. Это были и масштабные футбольные соревнования для детей по всей республике, и состязания по волейболу для студентов различных вузов, и баскетбольные игры для людей с ограниченными способностями. Поддерживая спортивные мероприятия, мы стремимся донести до людей, особенно до молодого поколения всю важность и значимость здорового образа жизни. Надеемся, веломарафон в Согдийской области станет знаковым событием в развитии этого вида спорта в Таджикистане и положит начало новым подобным крупным мероприятиям,» - говорит Директор департамента маркетинговых коммуникаций Tcell Кети Пирцхалава.
Мероприятие проведено Федерацией Велосипедистов Республики Таджикистан при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, телекоммуникационной компании Tcell и компании Coca-Cola.
___________________
Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
Мардони тоҷик аз “занкалон” шудан метарсанд?
Шикори ронандагони автомашинаҳои дар пиёдароҳҳо гузошташуда
Милитсияи пойтахт ронандаро барои таҳқири зани роҳрӯб ҷарима кард
Данғара: ҳалокати 4 нафар бар асари бархӯрди автомашинаҳо
Дар Тоҷикистон корхонаи муштарак бо Ӯзбекистон сабт шуд
Сармоягузории Тоҷикистон ба соҳаи мошинсозӣ ва истихроҷи нафти Русия
Тоҷикистон дар зинаи охир аз рӯи суръати интернет
Тадқиқот: Никоҳи барвақтӣ ба ҷанҷолҳои оилавӣ оварда мерасонад
Салом алейкум, Тоҷикистон! Анонс, як рӯзи таърих, вазъи обуҳаво
97,7 дарсад сокинони Тоҷикистон худкуширо гуноҳ гуфтаанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
kaltuch3
нет такой должности "губернатор" в Таджикистане