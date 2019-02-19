Милиция Душанбе с 19 по 28 февраля проводит в столице специальную профилактическую операцию «Тротуар», в ходе которой будут привлечены к административной ответственности водители припарковавшие свои авто на пешеходных тротуарах.

В специально созданные для проведения операции рабочие группы, помимо сотрудников милиции, вошли представители общественных организаций и журналисты.

Начальник УМВД Таджикистана по городу Душанбе Шариф Назарзода сегодня в ходе брифинга, посвященного началу операции, призвал жителей столицы быть активными в деле наведения порядка на дорогах города.

По его словам, в конце прошлой недели в столице была проведена специальная операция «Микроавтобус», в ходе которой с помощью населения было выявлено свыше 200 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта в городе.

Генерал-майор отметил, что в ходе проведения операции «Микроавтобус» за одну неделю водители общественного транспорта в Душанбе совершили свыше 1 тыс. нарушений правил дорожного движения.

За самовольное изменение маршрута движения привлечены к административной ответственности 745 водителей общественного транспорта, 311 оштрафованы за перегрузку салонов городских маршруток.

В общей сложности за период проведения операции «Микроавтобус» на дорогах города зафиксированы свыше 3,2 тыс. нарушений ПДД.

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