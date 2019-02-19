Коалиция из 16 американских штатов подала иск к президенту США Дональду Трампу из-за его решения профинансировать в обход конгресса строительство стены на границе с Мексикой, сообщает Медуза.
Как сообщает The New York Times, истцы пытаются оспорить планы Трампа использовать режим чрезвычайного положения, чтобы направить на строительство деньги, выделенные на борьбу с наркотиками, военное строительство и правоохранительные органы.
В иске, поданном в окружной суд Сан-Франциско, сказано, что президент США не имеет права перераспределять федеральное финансирование, поскольку расходы контролирует конгресс.
15 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что введет в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на границе с Мексикой. Режим чрезвычайного положения дает президенту расширенные полномочия для борьбы с кризисом.
Спор из-за строительства стены на границе США и Мексики стал причиной самой продолжительной в истории остановки работы правительства США. Дональд Трамп требовал, чтобы на строительство выделили пять миллиардов долларов, но конгресс согласился выделить только 1,375 миллиарда долларов.
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